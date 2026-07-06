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Восточный фланг — Россия… Южный — Турция… Атлантика — под вопросом

Эксклюзив haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
21:23 1147

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре совпадает с самым сложным для западного альянса периодом — из-за подхода президента США Дональда Трампа и сложившейся международной конъюнктуры. Западные эксперты считают, что союзники с учетом международной геополитики примут решения, которые повлияют как на НАТО, так и на географию стран альянса.

Накануне саммита сохраняется неопределенность относительно долгосрочной роли США в Европе. Некоторые дипломаты даже считают участие Трампа в саммите удачным шагом, учитывая напряженность по обе стороны Атлантики.

Кроме того, европейские политики постоянно заявляют, что континент переживает один из самых опасных со времен Второй мировой войны периодов. Евроатлантическая архитектура безопасности уже некоторое время сталкивается с серьезными испытаниями. Среди ключевых проблем называют войну России против Украины, устойчивое укрепление Китая в качестве стратегического противника и конфликт между США и Ираном.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал саммит в Анкаре «исторической встречей», заявив, что «самый успешный союз безопасности в истории человечества» переживает период неопределенности. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер также подчеркнул, что НАТО должна адаптироваться к обновленной среде безопасности и сформировать направление своей стратегии.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что «самый успешный союз безопасности в истории человечества» переживает период неопределенности

Европу вынудят взять на себя обязательства

Оценки, проводимые внутри НАТО, показывают, что саммит в Анкаре во многом изменит баланс сил внутри альянса, особенно в архитектуре европейской безопасности. В период, когда доверие внутри союза подорвано, саммит выведет на первый план обязательства НАТО.

Дипломатические источники в Анкаре сообщили haqqin.az, что на саммите будут приняты серьезные меры, направленные на то, чтобы традиционная безопасность Европы обеспечивалась не США, а европейскими союзниками. Источники подчеркивают, что на саммите будет внедрена концепция «НАТО 3.0», являющаяся основой подхода «более сильная Европа», и что могут быть приняты важные решения, направленные на превращение НАТО в союз, не основанный на силе одного союзника — США.

Источники сообщают, что на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге европейские страны взяли на себя обязательства по увеличению оборонных расходов, и на саммите в Анкаре процесс превращения этих обязательств в конкретные шаги будет ускорен. Кроме того, оборонная промышленность, наращивание производственных мощностей и укрепление военной инфраструктуры станут одним из ключевых приоритетов НАТО. Турецкие источники отмечают, что в оборонном секторе будет дан старт множеству крупных проектов.

«Будет определено, в какой степени европейские союзники возьмут на себя ответственность за оборону. В структуре военного командования НАТО произойдут значительные изменения. Поддержка восточного фланга, где существует российская угроза, и южного фланга, которым руководит Турция, будет существенно усилена», — сообщили источники haqqin.az.

Тем временем западные СМИ утверждают, что на саммите в Анкаре будет подтверждена долгосрочная военная поддержка Украины со стороны НАТО и выделены крупные финансовые ресурсы.

Западные СМИ утверждают, что на саммите в Анкаре будет подтверждена долгосрочная военная поддержка Украины со стороны НАТО

Возможен ли «образ счастливой семьи»?

По мнению западных аналитиков, чтобы союзники НАТО смогли достичь высокоуровневых договоренностей, им прежде всего необходимо представить «образ счастливой семьи». Избежать разногласий, которые могут проявиться в Анкаре, и продемонстрировать единство союзников — одна из приоритетных целей генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который придает особое значение саммиту в Анкаре. Рютте считает, что саммит в Анкаре — это место, где должны быть выполнены обязательства, взятые в Гааге в 2025 году.

По мнению западных экспертов, будущее Европейского союза, в котором совместные оборонные инициативы в последнее время поднялись на уровень политической повестки, также во многом зависит от результатов саммита в столице Турции. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время своего недавнего визита в Турцию подтвердила, что архитектура безопасности ЕС напрямую зависит от решений, которые будут приняты в Анкаре.

Таким образом, начинается обратный отсчет до мероприятия, на котором определятся будущие контуры мировой политики и который соберет лидеров 32 стран, а также более 100 министров иностранных дел и обороны. Турецкая столица приведена в полную готовность для проведения исторической встречи. Ожидается, что в саммите примут участие и некоторые страны, не входящие в НАТО.

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