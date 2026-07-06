Призывавший к мобилизации российский блогер сбежал с фронта

Воюющего в Украине z-блогера Егора Гузенко, известного под позывным Тринадцатый, объявили в розыск после побега с фронта, сообщил журналист Денис Казанский и приложил фото ориентировки. В ней говорится, что Гузенко разыскивается за «самовольное оставление части и уклонение от исполнения обязанностей воинской службы». В телеграм-канале военного 6 июля появилась запись, что «Егор будет не на связи около двух недель». В Украине ему предложили коридор и по желанию — продолжение службы в ВСУ.

Гузенко неоднократно критиковал президента России Владимира Путина и призывал к «повсеместной мобилизации». «Не пора ли сворачивать эту трехбуквенную операцию и объявлять войну? А там уже все по-взрослому делать, с тактическим ядерным оружием, мобилизацией и всеми вытекающими», — задавался вопросом он. Осенью 2024 года его арестовали в родном Ставропольском крае по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). После этого Гузенко согласился подписать контракт с Минобороны для отправки на войну, чтобы выйти из СИЗО.

В апреле 2026 года он вновь раскритиковал Путина — на этот раз за отключения мобильного интернета, после чего в канале блогера написали, что его отправили в «мясной штурм».