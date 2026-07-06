USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.2041
Подписаться на уведомления
Баку вызвал посла России
Новость дня
Баку вызвал посла России

Призывавший к мобилизации российский блогер сбежал с фронта

18:34 1378

Воюющего в Украине z-блогера Егора Гузенко, известного под позывным Тринадцатый, объявили в розыск после побега с фронта, сообщил журналист Денис Казанский и приложил фото ориентировки. В ней говорится, что Гузенко разыскивается за «самовольное оставление части и уклонение от исполнения обязанностей воинской службы». В телеграм-канале военного 6 июля появилась запись, что «Егор будет не на связи около двух недель». В Украине ему предложили коридор и по желанию — продолжение службы в ВСУ.

Гузенко неоднократно критиковал президента России Владимира Путина и призывал к «повсеместной мобилизации». «Не пора ли сворачивать эту трехбуквенную операцию и объявлять войну? А там уже все по-взрослому делать, с тактическим ядерным оружием, мобилизацией и всеми вытекающими», — задавался вопросом он. Осенью 2024 года его арестовали в родном Ставропольском крае по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). После этого Гузенко согласился подписать контракт с Минобороны для отправки на войну, чтобы выйти из СИЗО.

В апреле 2026 года он вновь раскритиковал Путина — на этот раз за отключения мобильного интернета, после чего в канале блогера написали, что его отправили в «мясной штурм».

Трамп заступился за футболиста
Трамп заступился за футболиста
19:32 172
Генсек НАТО ответил, сможет ли Россия победить Украину
Генсек НАТО ответил, сможет ли Россия победить Украину
19:19 431
Кадырова выдвинули, а он не рад
Кадырова выдвинули, а он не рад
18:49 752
Малийская мясорубка. Туареги громят «Африканский корпус» России
Малийская мясорубка. Туареги громят «Африканский корпус» России горячая тема
17:24 2283
Призывавший к мобилизации российский блогер сбежал с фронта
Призывавший к мобилизации российский блогер сбежал с фронта
18:34 1379
Хорошо поговорили
Хорошо поговорили обновлено 18:53
18:53 1380
Милли Меджлис рассмотрит договор с Украиной
Милли Меджлис рассмотрит договор с Украиной
18:13 1236
Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
17:37 862
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
17:30 1045
Баку вызвал посла России
Баку вызвал посла России видео; обновлено 16:26
16:26 4097
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ фото, видео; обновлено 16:53
16:53 8927

ЭТО ВАЖНО

Трамп заступился за футболиста
Трамп заступился за футболиста
19:32 172
Генсек НАТО ответил, сможет ли Россия победить Украину
Генсек НАТО ответил, сможет ли Россия победить Украину
19:19 431
Кадырова выдвинули, а он не рад
Кадырова выдвинули, а он не рад
18:49 752
Малийская мясорубка. Туареги громят «Африканский корпус» России
Малийская мясорубка. Туареги громят «Африканский корпус» России горячая тема
17:24 2283
Призывавший к мобилизации российский блогер сбежал с фронта
Призывавший к мобилизации российский блогер сбежал с фронта
18:34 1379
Хорошо поговорили
Хорошо поговорили обновлено 18:53
18:53 1380
Милли Меджлис рассмотрит договор с Украиной
Милли Меджлис рассмотрит договор с Украиной
18:13 1236
Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
Вальдас Дамбраускас о завтрашнем дебюте «Сабаха» в Лиге чемпионов
17:37 862
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
Суд по делу о хищении в Палате аудиторов: объявлен приговор
17:30 1045
Баку вызвал посла России
Баку вызвал посла России видео; обновлено 16:26
16:26 4097
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ
Украина заявила об ударе по крупнейшему в России Омскому НПЗ фото, видео; обновлено 16:53
16:53 8927
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться