«Саммит НАТО в Анкаре — это активация 4-й статьи НАТО»

В Анкаре сегодня, 7 июля, стартует саммит НАТО, который имеет критическое значение для будущего Североатлантического альянса. Сегодня НАТО сталкивается с одним из самых сложных испытаний за свою 77-летнюю историю. Угрозы Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из НАТО, вывод американских войск из Германии, требования по Гренландии, отказ европейских стран НАТО поддержать военную кампанию США в Иране, разнобой в оценках угрозы со стороны России, разногласия в поддержке Украины, не выполненные некоторыми странами обязательства по повышению военного бюджета подрывают доверие внутри блока.
Этот саммит должен продемонстрировать способность государства-членов в рамках договоренностей в Гааге на практике увеличить оборонные бюджеты в ощутимые военные возможности. Важным фактором этой встречи является ее проведение в Турции, страны с развитым ВПК, и участие Дональда Трампа.
О ключевых ожиданиях от предстоящего саммита haqqin.az побеседовал с экс-президентом Латвии Валдисом Затлерсом.
— Что вы считаете главным успехом НАТО за последние годы, а что — самой крупной неудачей?
— Начнем с неудачи. Каких-то грубых неудач не было. Просто были периоды, когда в Альянсе теряли чувство военной угрозы. Членам НАТО казалось, что в мире нет никакой угрозы, и тогда теряется смысл существования этой организации, которая занимается защитой территорий своих членов. Но, как только в мире происходили события, представляющие потенциальную угрозу, каждая страна НАТО перестраивалась адекватно вызову. Поэтому нет ничего удивительного в том, что НАТО — самый успешный и долгосрочный военный блок в истории человечества. Как стабильная организация, несомненно Альянс не будет меняться на сто процентов. Стабильность НАТО говорит о высокой надежности организации.
— И все же, какие просчеты у НАТО? Военные эксперты отмечают зависимость от оборонно-промышленного комплекса США, дефицит вооружений в Европе, медленное наращивание темпов производства снарядов и ракет, внутренние разногласия и угрозы раскола…
— В принципе эти проблемы решены. Страны организации будут больше тратить на оборону, ориентировочно 5% от ВВП. Некоторые уже достигли этой цели, некоторые думают, как за предстоящие пять лет подойти к этой цифре. То есть оборона стала серьезным приоритетом. НАТО не будет существовать просто как оборонная организация, а должна быть готовой к отражению любой возможной военной угрозы. Сегодня угроза безопасности стран НАТО реально существует. Были периоды, когда такой угрозы не было, а были стабильные конфронтации без эксцессов. Однако сейчас мы видим непредсказуемость ситуации с безопасностью стран Альянса. Думаю, что основной темой встречи в Анкаре будут меры по улучшению организации, повышению ее боеспособности. Однозначно НАТО уже никогда не будет такой, какой была 20 лет назад.
— Что было бы правильным для Европы: незамедлительное принятие Украины в НАТО или обеспечение ВСУ дальнобойным оружием?
— Тут надо поступить, как говорят русские: «Каждому фрукту свой сезон». Ничего с 2008 года, когда в Альянсе заявили, что в один прекрасный день Украина будет членом НАТО, не изменилось. Сейчас вокруг этого вопроса идет дипломатическая игра. Я не могу представить себе ситуации, когда самая опытная армия в Европе не станет членом НАТО. До вступления в Альянс никто не оставит Украину наедине с Россией. Это прежде всего опасно для самой Европы. У НАТО есть принцип: не принимать государства, которые с кем-то воюют. Поэтому Украина станет членом НАТО, когда закончится война.
— А вдруг война закончится разделом Украины?
— В этом нет ничего такого, что бы остановило вступление Киева в Альянс. Даже Латвия вступила в НАТО, когда 6% ее территорий были реально оккупированы Россией. Москва захватила и аннексировала город Абрене и прилегающие шесть волостей, которые в РФ называют Пыталовским районом Псковской области. Сначала мы вступили в НАТО, и только потом заключили с РФ договор о границе. Просто дали РФ эти территории, чтобы не было конфликтов. Латвия вступила в НАТО, когда Абрене считался оккупированной частью Латвии.
Будет Украина разделенной или нет, решится на поле боя. И сейчас мы видим успехи украинской армии. В какой-то момент в России поймут, что победы в Украине не будет. Раньше в НАТО присутствовало желание не раздражать Москву принятием новых членов. Даже когда Латвия стучалась в двери альянса, первый ответ был таким, что не будем дразнить Россию. Но россияне воспользовались таким отношением. Они выигрывают от того, что создали некий образ, что их нельзя дразнить, ведь у них ядерное оружие. Ну и что? Уже пятый год идет война в Украине, и чего только ни случилось, а ядерной атаки нет и нет. И не будет. Так что бессмысленно устрашать Европу, которая уже никого и ничего не боится.
— А как вы оцениваете проведение саммита в Анкаре? В какой-то момент Турция была против принятия Финляндии и Швеции в НАТО…
— В НАТО есть две страны, которые решают свои военные проблемы в одиночку: Турция и США. Остальные не имеют такого опыта. Был только короткий эпизод боевых действий Великобритании на Фолклендах. На сегодняшний день только Турция и США имеют военные активности вне рамок НАТО. И даже когда казалось, что отношения между США и Турцией ухудшились, в штабе НАТО в Брюсселе ровным счетом ничего не менялось. Потому что эта организация всем нужна. И Америке, и Турции, и Европе. НАТО — единственная организация, на которую можно положиться. Этот Альянс не создан, чтобы решать проблемы где-то вне его территории.
— Представляет ли Южный Кавказ интерес для НАТО?
— Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа было в прошлом, но потом это дело как-то застопорилось. Была такая программа — «Партнерство во имя мира». Эта программа была направлена на укрепление безопасности за пределами территории стран НАТО, благодаря чему повышается безопасность и в самом Североатлантическом союзе. НАТО проводила диалоги и практическое сотрудничество с партнерами по широкому кругу политических вопросов и вопросов, связанных с безопасностью, включая глобальные вызовы, такие как терроризм, гражданские чрезвычайные ситуации и кибератаки.
К сожалению, эта инициатива с Грузией, Арменией и Азербайджаном как-то утихла. Даже были форматы НАТО-Россия, НАТО-Украина. Я участвовал как в последнем форуме Украина-НАТО, так и в двух Советах НАТО-Россия. Это были реальные инструменты повышения безопасности на всем евразийском континенте. Намерения были хорошие, но партнеры как-то перестали проявлять к этому интерес.
— Разведка ФРГ (BND) предупредила, что в 2028 году Россия может напасть на территорию стран НАТО. Как вы считаете, способен ли альянс в его нынешнем виде, когда все решения принимаются консенсусом, противостоять России?
— В НАТО прекрасно осознают цели России, причины гибридной войны, которую она ведет против Запада. В России пытаются мешать другим жить. Не сотрудничать, а именно мешать жить другим народам. Это норма для России, и изменить такое сознание не представляется возможным. Поэтому хочу подчеркнуть, что Европа не допустит никаких агрессивных выпадов со стороны России. Москве будет дан асимметричный ответ на любые угрозы.
В 2007 году, когда Владимир Путин в Мюнхене объявил новую политику, в Латвии вообще не было серьезной военной инфраструктуры, не было ни одного иностранного солдата. Мы даже свою армию не тренировали для территориальной защиты, поскольку считали, что угрозы со стороны России нет. Но такой подход изменился после нападения на Грузию в 2008 году, а также после аннексии Крыма в 2014-м, и особенно после начала полномасштабной войны против Украины, которая продолжается уже пятый год. Так что НАТО строго соблюдает свои принципы, и пятая статья о коллективной обороне будет работать. Там есть еще четвертая статья, о которой мало кто говорит. Статья о консультациях между странами НАТО, так что форум в Анкаре — это в каком-то смысле активация 4-й статьи НАТО.
Есть вопросы к Португалии или Испании, которые не совсем чувствуют российской угрозы. Но эту угрозу чувствуют сопредельные с РФ страны — Швеция и Финляндия, которые недавно вступили в НАТО, и с этим фактом следует считаться в Москве. Российская военная угроза уже не утопия, а реальность.
Несомненно в данный момент НАТО даст сокрушительный отпор. А менять, модернизироваться НАТО необходимо в любом случае. Войны в Украине, на Ближнем Востоке показали, что современные конфликты уже не такие, какие были в недавнем прошлом. Существует асимметричная война, когда побеждает необязательно тот, у которого много ракет, самолетов и даже есть ядерное оружие. Поэтому НАТО надо менять тактическую подготовку, техническое оснащение. Следует решить вопросы, как сделать военную индустрию НАТО единой, работающей на одну цель.