«Саммит НАТО в Анкаре — это активация 4-й статьи НАТО»

В Анкаре сегодня, 7 июля, стартует саммит НАТО, который имеет критическое значение для будущего Североатлантического альянса. Сегодня НАТО сталкивается с одним из самых сложных испытаний за свою 77-летнюю историю. Угрозы Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из НАТО, вывод американских войск из Германии, требования по Гренландии, отказ европейских стран НАТО поддержать военную кампанию США в Иране, разнобой в оценках угрозы со стороны России, разногласия в поддержке Украины, не выполненные некоторыми странами обязательства по повышению военного бюджета подрывают доверие внутри блока. Этот саммит должен продемонстрировать способность государства-членов в рамках договоренностей в Гааге на практике увеличить оборонные бюджеты в ощутимые военные возможности. Важным фактором этой встречи является ее проведение в Турции, страны с развитым ВПК, и участие Дональда Трампа. О ключевых ожиданиях от предстоящего саммита haqqin.az побеседовал с экс-президентом Латвии Валдисом Затлерсом.

— Что вы считаете главным успехом НАТО за последние годы, а что — самой крупной неудачей? — Начнем с неудачи. Каких-то грубых неудач не было. Просто были периоды, когда в Альянсе теряли чувство военной угрозы. Членам НАТО казалось, что в мире нет никакой угрозы, и тогда теряется смысл существования этой организации, которая занимается защитой территорий своих членов. Но, как только в мире происходили события, представляющие потенциальную угрозу, каждая страна НАТО перестраивалась адекватно вызову. Поэтому нет ничего удивительного в том, что НАТО — самый успешный и долгосрочный военный блок в истории человечества. Как стабильная организация, несомненно Альянс не будет меняться на сто процентов. Стабильность НАТО говорит о высокой надежности организации. — И все же, какие просчеты у НАТО? Военные эксперты отмечают зависимость от оборонно-промышленного комплекса США, дефицит вооружений в Европе, медленное наращивание темпов производства снарядов и ракет, внутренние разногласия и угрозы раскола… — В принципе эти проблемы решены. Страны организации будут больше тратить на оборону, ориентировочно 5% от ВВП. Некоторые уже достигли этой цели, некоторые думают, как за предстоящие пять лет подойти к этой цифре. То есть оборона стала серьезным приоритетом. НАТО не будет существовать просто как оборонная организация, а должна быть готовой к отражению любой возможной военной угрозы. Сегодня угроза безопасности стран НАТО реально существует. Были периоды, когда такой угрозы не было, а были стабильные конфронтации без эксцессов. Однако сейчас мы видим непредсказуемость ситуации с безопасностью стран Альянса. Думаю, что основной темой встречи в Анкаре будут меры по улучшению организации, повышению ее боеспособности. Однозначно НАТО уже никогда не будет такой, какой была 20 лет назад.

— Что было бы правильным для Европы: незамедлительное принятие Украины в НАТО или обеспечение ВСУ дальнобойным оружием? — Тут надо поступить, как говорят русские: «Каждому фрукту свой сезон». Ничего с 2008 года, когда в Альянсе заявили, что в один прекрасный день Украина будет членом НАТО, не изменилось. Сейчас вокруг этого вопроса идет дипломатическая игра. Я не могу представить себе ситуации, когда самая опытная армия в Европе не станет членом НАТО. До вступления в Альянс никто не оставит Украину наедине с Россией. Это прежде всего опасно для самой Европы. У НАТО есть принцип: не принимать государства, которые с кем-то воюют. Поэтому Украина станет членом НАТО, когда закончится война. — А вдруг война закончится разделом Украины? — В этом нет ничего такого, что бы остановило вступление Киева в Альянс. Даже Латвия вступила в НАТО, когда 6% ее территорий были реально оккупированы Россией. Москва захватила и аннексировала город Абрене и прилегающие шесть волостей, которые в РФ называют Пыталовским районом Псковской области. Сначала мы вступили в НАТО, и только потом заключили с РФ договор о границе. Просто дали РФ эти территории, чтобы не было конфликтов. Латвия вступила в НАТО, когда Абрене считался оккупированной частью Латвии. Будет Украина разделенной или нет, решится на поле боя. И сейчас мы видим успехи украинской армии. В какой-то момент в России поймут, что победы в Украине не будет. Раньше в НАТО присутствовало желание не раздражать Москву принятием новых членов. Даже когда Латвия стучалась в двери альянса, первый ответ был таким, что не будем дразнить Россию. Но россияне воспользовались таким отношением. Они выигрывают от того, что создали некий образ, что их нельзя дразнить, ведь у них ядерное оружие. Ну и что? Уже пятый год идет война в Украине, и чего только ни случилось, а ядерной атаки нет и нет. И не будет. Так что бессмысленно устрашать Европу, которая уже никого и ничего не боится. — А как вы оцениваете проведение саммита в Анкаре? В какой-то момент Турция была против принятия Финляндии и Швеции в НАТО… — В НАТО есть две страны, которые решают свои военные проблемы в одиночку: Турция и США. Остальные не имеют такого опыта. Был только короткий эпизод боевых действий Великобритании на Фолклендах. На сегодняшний день только Турция и США имеют военные активности вне рамок НАТО. И даже когда казалось, что отношения между США и Турцией ухудшились, в штабе НАТО в Брюсселе ровным счетом ничего не менялось. Потому что эта организация всем нужна. И Америке, и Турции, и Европе. НАТО — единственная организация, на которую можно положиться. Этот Альянс не создан, чтобы решать проблемы где-то вне его территории. — Представляет ли Южный Кавказ интерес для НАТО? — Сотрудничество НАТО со странами Южного Кавказа было в прошлом, но потом это дело как-то застопорилось. Была такая программа — «Партнерство во имя мира». Эта программа была направлена на укрепление безопасности за пределами территории стран НАТО, благодаря чему повышается безопасность и в самом Североатлантическом союзе. НАТО проводила диалоги и практическое сотрудничество с партнерами по широкому кругу политических вопросов и вопросов, связанных с безопасностью, включая глобальные вызовы, такие как терроризм, гражданские чрезвычайные ситуации и кибератаки. К сожалению, эта инициатива с Грузией, Арменией и Азербайджаном как-то утихла. Даже были форматы НАТО-Россия, НАТО-Украина. Я участвовал как в последнем форуме Украина-НАТО, так и в двух Советах НАТО-Россия. Это были реальные инструменты повышения безопасности на всем евразийском континенте. Намерения были хорошие, но партнеры как-то перестали проявлять к этому интерес.