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Баку вызвал посла России

Кадырова выдвинули, а он не рад

18:49 753

Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы Чечни от «Единой России». Такое решение единогласно приняли на конференции регионального отделения партии в Грозном.

Сам Кадыров заявил, что «не рад» этому решению.

«Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы», — сказал он.

Кадыров заявил, что «вынужденно» идет на выборы. «Я уверен, что народ поддержит. Если народ поддержит, то для народа служить готов», — добавил он.

В начале июля Кадыров впервые с 2007 года не был включен в список кандидатов «Единой России» от Чечни на выборах в Госдуму.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. На последних выборах главы Чечни, которые проходили в 2021 году, Кадыров, как утверждал ЦИК, набрал 99,7% голосов.

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