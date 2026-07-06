Генсек НАТО ответил, сможет ли Россия победить Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в преддверии саммита альянса в Анкаре заявил, что Россия никогда не сможет выиграть войну против Украины, даже нанося удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил он на пресс-конференции в столице Турции.

«Прошлой ночью была совершена неизбирательная атака на мирных жителей, объекты инфраструктуры и города Украины. Люди погибли. Однако Россия никогда не сможет выиграть эту войну таким образом», — сказал Рютте.

Генсек НАТО подчеркнул, что угроза со стороны России остается реальной, а Украина особенно нуждается в укреплении противовоздушной обороны.

По словам Рютте, несмотря на значительные потери на фронте, Россия продолжает агрессивные действия. Он отметил, что с военной точки зрения Украина добивается успехов на поле боя, оказывая давление на российскую экономику и нанося серьезный ущерб ключевым возможностям российского оборонно-промышленного комплекса.

Отметим, саммит лидеров НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля.