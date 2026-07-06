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Баку вызвал посла России
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Баку вызвал посла России

Трамп заступился за футболиста

19:32 174

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение ФИФА о приостановке дисквалификации нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогуна.

«Я попросил видеоповтор, потому что не считал это нарушением. Это был не удар кулаком в лицо.

Балогуна — наш лучший игрок. Он получил красную карточку. Я не знал, что это значит, но потом услышал, что это означает, что он не сможет играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как можно наказывать его за игру, которая еще не состоялась? Я попросил ФИФА провести пересмотр решения», - отметил он.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приостановила одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна на испытательный срок в один год.

24-летний футболист «Монако» получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной (2:0) за грубый фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче.

Таким образом, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бельгии.

Встреча пройдет 7-го июля и начнется в 04:00 по бакинскому времени.

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