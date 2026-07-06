Молдаван хотят отправить на фронт

Желающие въехать в Россию граждане Молдовы начали сталкиваться с усиленными проверками, многочасовыми допросами и принуждением к подписанию контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики. По данным ведомства, в первую очередь на границе задерживают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, людей с недавно выданными паспортами и тех, кто посещал Украину, путешествует в одиночку или имеет российское гражданство.

МИД предупредил, что въезжающих могут допрашивать от 3 до 12 часов и заставлять проходить полиграф. Также от них требуют предоставить доступ к гаджетам и подписать согласие на обработку персональных данных. Пограничники задают вопросы о поездках в Украину, профессиональной деятельности, родственниках и отношении к войне. На время проверки документы изымаются.

Отказ выполнять требования российских властей может привести к запрету на въезд или административной ответственности, включая арест, отметили в ведомстве. Там добавили, что на задержанных оказывается давление с тем, чтобы склонить их к подписанию контракта на службу в Вооруженных силах РФ. В связи с этим МИД Молдовы рекомендовал соотечественникам тщательно оценивать необходимость поездок в Россию.