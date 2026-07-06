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Генсек НАТО у Эрдогана

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20:47 391

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, прибывшим в турецкую столицу для участия в саммите лидеров альянса.

Стороны, как пишут турецкие СМИ, обсудили повестку предстоящего саммита НАТО, а также актуальные региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к проведению встречи лидеров, и выразил надежду, что саммит станет успешным.

По словам турецкого президента, ключевыми темами саммита станут вопросы коллективной обороны и расширения сотрудничества союзников в сфере оборонной промышленности. Он также отметил важность Форума оборонной промышленности, который пройдет на полях саммита НАТО.

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