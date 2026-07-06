Вся власть Палестинской национальной администрации

По данным издания Asharq Al-Awsat, движение ХАМАС завершило подготовку к передаче административных полномочий Палестинскому национальному комитету по управлению сектором Газа — органу, связанному с Палестинской национальной администрацией.

По словам представителей ХАМАС, это делается для того, чтобы смягчить гуманитарный кризис и «устранить предлоги», используемые Израилем.

Все юридические и административные процедуры по передаче полномочий завершены, а нынешние правительственные учреждения будут действовать лишь в качестве временного органа до тех пор, пока комитет не возьмет управление на себя.

Глава комитета Али Шаат заявил, что организация готова приступить к работе, как только будут созданы необходимые политические, административные условия и условия безопасности, подчеркнув необходимость «единой власти, единого закона и единого оружия».

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что этот шаг был согласован с посредниками, и призвал их оказать давление на Израиль, чтобы тот позволил комитету войти в Газу для оказания помощи, восстановления и реконструкции.

Кроме того, после переговоров в Каире делегация ХАМАС отправилась в Стамбул. Ожидается, что Израиль ответит на последнее предложение группировки о прекращении огня в конце этой недели.

ХАМАС заявил, что готов немедленно заключить соглашение, если оно будет включать в себя полное прекращение огня, ежедневный въезд в Газу 600 грузовиков с гуманитарной помощью, немедленное создание административного комитета Газы, постепенную передачу комитету тяжелых вооружений наряду с выводом израильских войск, а также обязательство не связывать разоружение с восстановлением инфраструктуры и другими вопросами.