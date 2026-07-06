Остров Свободы остался без электричества

Национальная электросеть Кубы обрушилась в понедельник, в полдень, оставив около 10 миллионов жителей без электричества. Как передает Reuters, об этом сообщил оператор электросети страны UNE.

Отмечается, что по данному факту ведется расследование, выясняются причины инцидента.

Как пишет агентство, Куба на протяжении нескольких месяцев страдает от многочасовых, а в последнее время — и многодневных отключений электроэнергии, связанных отчасти с обветшалой инфраструктурой и введенной США нефтяной блокадой, которая перекрыла поставки топлива на остров.

«Общенациональное отключение — еще одна плохая новость для кубинцев, и без того измученных веерными отключениями электричества, из-за которых многие не могут работать или спать в карибскую летнюю жару», — отмечается в статье.

Куба неоднократно испытывала трудности с поддержанием электроснабжения в ходе многолетнего экономического кризиса, однако на сегодняшний день оказалась в беспрецедентной ситуации под усиливающимся давлением со стороны руководства США.