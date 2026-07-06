USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.2041
Подписаться на уведомления
Баку вызвал посла России
Новость дня
Баку вызвал посла России

Остров Свободы остался без электричества

21:35 613

Национальная электросеть Кубы обрушилась в понедельник, в полдень, оставив около 10 миллионов жителей без электричества. Как передает Reuters, об этом сообщил оператор электросети страны UNE.

Отмечается, что по данному факту ведется расследование, выясняются причины инцидента.

Как пишет агентство, Куба на протяжении нескольких месяцев страдает от многочасовых, а в последнее время — и многодневных отключений электроэнергии, связанных отчасти с обветшалой инфраструктурой и введенной США нефтяной блокадой, которая перекрыла поставки топлива на остров.

«Общенациональное отключение — еще одна плохая новость для кубинцев, и без того измученных веерными отключениями электричества, из-за которых многие не могут работать или спать в карибскую летнюю жару», — отмечается в статье.

Куба неоднократно испытывала трудности с поддержанием электроснабжения в ходе многолетнего экономического кризиса, однако на сегодняшний день оказалась в беспрецедентной ситуации под усиливающимся давлением со стороны руководства США.

Восточный фланг — Россия… Южный — Турция… Атлантика — под вопросом
Восточный фланг — Россия… Южный — Турция… Атлантика — под вопросом Эксклюзив haqqin.az
21:23 1149
Украине нечем сбивать российские ракеты
Украине нечем сбивать российские ракеты обновлено 22:40; фото; видео
22:40 5537
Рекордная военная активность Китая
Рекордная военная активность Китая
22:09 623
В Дамаске Макрон с бизнесменами
В Дамаске Макрон с бизнесменами видео
21:43 811
Вся власть Палестинской национальной администрации
Вся власть Палестинской национальной администрации
21:02 1136
Генсек НАТО у Эрдогана
Генсек НАТО у Эрдогана видео
20:47 1061
Трагедия в Полтаве
Трагедия в Полтаве
20:31 2668
Грузия получает все. Китай теряет. А в Вашингтоне потирают руки
Грузия получает все. Китай теряет. А в Вашингтоне потирают руки наш обзор
18:47 2945
Силовики пришли к армянскому олигарху, забрали его и увезли
Силовики пришли к армянскому олигарху, забрали его и увезли видео; обновлено 20:05
20:05 7522
Молдаван хотят отправить на фронт
Молдаван хотят отправить на фронт
19:43 2371
Трамп заступился за футболиста
Трамп заступился за футболиста
19:32 2064

ЭТО ВАЖНО

Восточный фланг — Россия… Южный — Турция… Атлантика — под вопросом
Восточный фланг — Россия… Южный — Турция… Атлантика — под вопросом Эксклюзив haqqin.az
21:23 1149
Украине нечем сбивать российские ракеты
Украине нечем сбивать российские ракеты обновлено 22:40; фото; видео
22:40 5537
Рекордная военная активность Китая
Рекордная военная активность Китая
22:09 623
В Дамаске Макрон с бизнесменами
В Дамаске Макрон с бизнесменами видео
21:43 811
Вся власть Палестинской национальной администрации
Вся власть Палестинской национальной администрации
21:02 1136
Генсек НАТО у Эрдогана
Генсек НАТО у Эрдогана видео
20:47 1061
Трагедия в Полтаве
Трагедия в Полтаве
20:31 2668
Грузия получает все. Китай теряет. А в Вашингтоне потирают руки
Грузия получает все. Китай теряет. А в Вашингтоне потирают руки наш обзор
18:47 2945
Силовики пришли к армянскому олигарху, забрали его и увезли
Силовики пришли к армянскому олигарху, забрали его и увезли видео; обновлено 20:05
20:05 7522
Молдаван хотят отправить на фронт
Молдаван хотят отправить на фронт
19:43 2371
Трамп заступился за футболиста
Трамп заступился за футболиста
19:32 2064
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться