Число кораблей Военно-морских сил и Береговой охраны КНР, задействованных в последние дни, превысило 110 единиц, что стало рекордным показателем за все время наблюдений. Об этом сообщает генеральный секретарь Совета национальной безопасности Джозеф У (У Чжао-се) на своей странице в социальной сети X.

Глава службы национальной безопасности Тайваня Цай Мин-янь 6 июля заявил, что период с июля по сентябрь традиционно является сезоном плановых военных учений Народно-освободительной армии Китая. По его словам, в настоящее время в западной части Тихого океана действуют около четырёх оперативных корабельных группировок.

Комментируя совместные военные учения России и Китая «Морское взаимодействие – 2026», которые стартовали в Желтом море с 6 по 13 июля, Цай Мин-янь отметил, что тайваньские спецслужбы заранее получили полную информацию о ходе операции благодаря совместной работе национальных разведывательных структур, а также сотрудничеству с международными партнерами в сфере обмена разведданными. Благодаря этому Тайвань располагает полной картиной соответствующей военной активности.