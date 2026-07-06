Сотрудники МЧС спасли купальщиков в Мардакяне

На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о том, что в городе Баку, в Хазарском районе, в поселке Мардакян, в 2 км от ближайшего спасательного пункта на водах, на неконтролируемой территории в море тонут 4 человека.

В связи с информацией к поискам немедленно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Благодаря оперативно проведенной спасательной операции были спасены граждане — Мамедов Расим Гахраман оглы, 1975 года рождения, и Мамедзаде Айтен Расим гызы, 2016 года рождения.

В результате поисков водолазами было обнаружено и извлечено из воды тело Мамедова Рауля Расим оглы, 2005 года рождения, которое было передано по назначению.

В настоящее время продолжаются поиски другой гражданки, предположительно, утонувшей в воде, — Мамедзаде Зейнаб Расим гызы, 2007 года рождения.