Европа может ударить по российским банкам

Новые санкции ЕС могут спровоцировать масштабный банковский кризис в России, пишет Reuters. Об этом говорится в докладе европейской разведки, подготовленном для чиновников ЕС.

Среди основных рисков называют высокую долю проблемных корпоративных кредитов, а также активное кредитование предприятий ВПК и региональных проектов на льготных условиях.

В документе также отмечается, что в прошлом году банкротами признали свыше 500 тысяч россиян, а более 13 миллионов граждан одновременно имеют не менее трех кредитов.

Авторы доклада считают, что любой серьезный экономический удар, в том числе новый пакет санкций, может спровоцировать масштабный кризис в банковской системе РФ.