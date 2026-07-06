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Европа может ударить по российским банкам

6 июля 2026, 23:11 1016

Новые санкции ЕС могут спровоцировать масштабный банковский кризис в России, пишет Reuters. Об этом говорится в докладе европейской разведки, подготовленном для чиновников ЕС.

Среди основных рисков называют высокую долю проблемных корпоративных кредитов, а также активное кредитование предприятий ВПК и региональных проектов на льготных условиях.

В документе также отмечается, что в прошлом году банкротами признали свыше 500 тысяч россиян, а более 13 миллионов граждан одновременно имеют не менее трех кредитов.

Авторы доклада считают, что любой серьезный экономический удар, в том числе новый пакет санкций, может спровоцировать масштабный кризис в банковской системе РФ.

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