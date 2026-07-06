Дагмаш пытался поднять ХАМАС с колен. Его уничтожили

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира отдела подготовки боевиков военного крыла ХАМАС Фади Фалаха Ашура Дагмаша.

По данным армии, Дагмаш отвечал за подготовку подразделений, включая ракетные расчеты, в преддверии событий 7 октября 2023 года, а также руководил боевыми действиями против израильских войск в секторе Газа.

В израильской армии утверждают, что в последнее время он занимался разработкой новых «террористических планов и пытался восстановить боевой потенциал ХАМАС».