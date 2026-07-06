Россия разбомбила почту: масштабный пожар

РФ нанесла удар по крупнейшему терминалу «Новой почты» в Самаре Днепропетровской области.
На месте прилета возник масштабный пожар.
July 6, 2026
РФ нанесла удар по крупнейшему терминалу «Новой почты» в Самаре Днепропетровской области.
На месте прилета возник масштабный пожар.
July 6, 2026
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