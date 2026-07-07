В НАТО заявили, что поддерживают удары вглубь России

Президент России Владимир Путин не остановит войну ни из-за колоссальных потерь своей армии, ни из-за спада в экономике; это возможно только в случае изменения общественного мнения в РФ, а оно сейчас меняется. Именно поэтому страны НАТО, включая США, поддерживают разрастающуюся кампанию Украины по нанесению ударов по территории России с целью вернуть ее за стол переговоров, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times.

Несмотря на опасения по поводу возможной эскалации конфликта со стороны России, в том числе с применением ядерного оружия, беспилотная кампания ВСУ изменила стратегическое видение США в отношении войны и укрепила переговорные позиции Киева, сообщил Стубб. «Все, включая наших американских друзей, видят, что Украина сейчас доминирует на поле боя. Это изменило стратегические взгляды тех, кто пытается выступать посредниками в мирном процессе», — сказал президент Финляндии.

«Я думаю, все [лидеры НАТО] понимают, зачем Украина это делает. Все считают, что нужно продолжать усиливать давление, — добавил он. — Украина [сейчас] находится в лучшем положении в военном, политическом и финансовом плане, чем когда-либо за время этой войны. Именно поэтому мы сейчас видим в России такое беспокойство».