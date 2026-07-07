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Ракетная опасность в Московской области

обновлено 01:41; видео
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В Московской области России объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендуется немедленно укрыться в закрытых помещениях или найти убежище на ближайших остановках.

«В Московской области объявлена ракетная опасность. Оставайтесь дома, держитесь подальше от окон и найдите укрытие. Если вы на улице или в транспорте, укройтесь в подземном переходе или на остановке. Возможны перебои с мобильным интернетом. Запрещено снимать работу ПВО и беспилотников. Будьте бдительны и осторожны», — говорится в уведомлении, разосланном Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций России.

Также, по данным украинских СМИ, около 340 украинских дронов атакуют регионы России и оккупированные территории Украины, включая Крым.

*** 00:47 

Украинская армия нанесла удар по энергообъектам в российском Белгороде.

Часть города осталась без света. Один из ударов был нанесен по электроподстанции, еще один — по Белгородской ТЭЦ, где начался сильный пожар.

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