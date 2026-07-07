Президент Ливана рассказал, что будет делать в одной комнате с Нетаньяху

Президент Ливана Жозеф Аун готовится к визиту в Вашингтон, где, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом. По данным ливанской газеты «Ан-Нахар», поездка должна состояться после встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а среди тем переговоров будут вопросы, связанные с Израилем.

При этом Жозеф Аун опроверг слухи о возможной встрече с Нетаньяху. Он заявил, что такой встречи не будет до тех пор, пока продолжаются израильские удары по территории Ливана. Аун также добавил, что, если случайно окажется в одной комнате с премьер-министром Израиля, «то сразу же выйдет».