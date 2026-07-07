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Еврокомиссар приготовила варенье из армянских абрикосов

01:38 284

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос призвала европейцев покупать армянские фрукты в супермаркетах, чтобы поддержать фермеров из Армении.

«Я приготовила варенье из армянских абрикосов. Абрикосы символизируют перемены, происходящие в Армении.

На выборах в прошлом месяце большинство армян проголосовали за партии, стремящиеся к более тесному партнерству с ЕС. Россия пыталась повлиять на результаты голосования, ограничив импорт армянских фруктов и цветов. В свою очередь ЕС помог Армении, открыв свой рынок для многих из этих продуктов.

Поэтому, когда я была в Армении на прошлой неделе, я вернулась в Брюссель с огромной корзиной абрикосов. Многие из них я раздала друзьям. Из остальных я приготовила варенье.

Когда вы идете в супермаркет, обратите внимание на армянские абрикосы, сливы или черешню. Это шанс сделать что-то небольшое, что может помочь армянским фермерам и поддержать демократический выбор их страны», — отметила Кос.

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