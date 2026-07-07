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Америка вылетела с ЧМ-2026. Не помогли ни Трамп, ни Инфантино

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Отдел спорта
06:13 456

Шестым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Бельгии. В Сиэтле бельгийцы со счетом 4:1 обыграли хозяев чемпионата - американцев.

Похоже, нашумевшая история с изменением дисквалификации американского футболиста Фоларина Балогуна сыграла против сборной США. То давление, которое последние пару дней весь футбольный мир оказывал на ФИФА и американскую сборную, сказалось и на игре хозяев. Это был худший матч команды Маурисио Почеттино на нынешнем ЧМ.

На 9-й минуте Шарль де Кетеларе вывел бельгийцев вперед. Николас Раскин прострелил, а нападающий итальянской «Аталанты» замкнул передачу.

На 31-й минуте ударом со штрафного Малик Тилльман сравнял счет. Мяч срикошетил в ворота от головы Ханса Ванакена.

На 33-й минуте де Кетеларе сделал дубль. После навеса Леандро Троссара он головой отправил мяч в ворота.

На 57-й минуте Ханс Ванакен увеличил разницу в счете, воспользовавшись ошибкой американского голкипера Мэтта Фриза.

Ну а точку в игре на 90+3-й минуте поставил вышедший на замену Ромелу Лукаку.

Сборная США вылетает - не помогли ни Балогун, ни ФИФА, ни президент Трамп. Таким образом, все три хозяина ЧМ-2026 завершили участие в турнире.

А сборную Бельгии ждет четвертьфинал против Испании. Встреча состоится 10 июля в Лос-Анджелесе. Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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