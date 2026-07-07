Иран атакует в Ормузе

Об атаке на танкер близ Омана также сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). «UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях к востоку от Лимаха, Оман. Поступали сообщения о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар, в то время как судно двигалось в южном направлении. О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении британского центра в соцсети Х.

По сообщению WSJ, одним из атакованных судов, предположительно, является танкер Al Rekayyat, который принадлежит катарской компании Nakilat. По данным перехваченных радиосообщений, судно получило удар с левого борта в верхней части машинного отделения, что вызвало пожар и задымление. Экипаж в безопасности и собран на правом борту. Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив.

Axios отмечает, что два атакованных Ираном судна понесли ущерб, но не пострадали значительно, сказал американский чиновник. Сообщения о нападениях угрожают сорвать меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, пишет издание.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали 18 июня. Он предполагает прекращение огня на два месяца, а также открывает путь к переговорам о более всеобъемлющей сделке.