Иран атакует в Ормузе

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали двумя ракетами судна близ Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Об атаке на танкер близ Омана также сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). «UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях к востоку от Лимаха, Оман. Поступали сообщения о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар, в то время как судно двигалось в южном направлении. О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении британского центра в соцсети Х.
По сообщению WSJ, одним из атакованных судов, предположительно, является танкер Al Rekayyat, который принадлежит катарской компании Nakilat. По данным перехваченных радиосообщений, судно получило удар с левого борта в верхней части машинного отделения, что вызвало пожар и задымление. Экипаж в безопасности и собран на правом борту. Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив.
Axios отмечает, что два атакованных Ираном судна понесли ущерб, но не пострадали значительно, сказал американский чиновник. Сообщения о нападениях угрожают сорвать меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, пишет издание.
Меморандум о взаимопонимании стороны подписали 18 июня. Он предполагает прекращение огня на два месяца, а также открывает путь к переговорам о более всеобъемлющей сделке.