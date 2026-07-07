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Приехал голландец и сказал: В сборной Азербайджана больше не будет «тапшованных»

Эльмир Алиев, отдел спорта
08:28 2425

По инициативе нового технического директора АФФА Эдмонда Клауса изменилась система назначения главных тренеров в молодежную и юношеские сборные Азербайджана по футболу.

Специалист из Нидерландов предложил более прозрачную схему утверждения тренеров на данные посты. Отныне желающие возглавить сборные младших возрастов смогут отправлять свои заявки в АФФА.

Цель - создать условия для того, чтобы все тренеры, отвечающие требованиям, могли подать свою кандидатуру. А АФФА сможет выбрать самых достойных.

Обращения принимаются до 17 июля. Кандидаты должны иметь тренерскую категорию УЕФА Pro или А. Необходимо обладать опытом тренерской работы, свободно говорить на азербайджанском языке. Знание английского языка, а также дополнительное спортивное образование приветствуются. 

Что означает это изменение на практике? В предыдущие годы мы не раз удивлялись назначениям в сборные Азербайджана U-17, U-19, U-21, которые представляют страну на европейской арене. Было непонятно, за какие заслуги тем или иным тренерам оказывалось такое доверие. Были среди них и те, кто уже имел неудачный опыт работы, но почему-то получал еще один шанс.

Новая система предполагает, что в сборных больше не будет «тапшованных» тренеров. Если таковые были… Шанс получат все, а выбраны будут местные специалисты, которые больше всех этого заслуживают.

56-летний Эдмонд Клаус был представлен в качестве технического директора АФФА на заседании Исполкома, состоявшегося 29 июня. Он обладает обширным опытом в развитии молодежного футбола, создании и управлении академиями, образовании и методике, а также в скаутинге. Ранее он работал в академии амстердамского «Аякса», тренировал команды разных возрастов в Нидерландах и Китае, руководил проектом в США.

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