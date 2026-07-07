Нетаньяху просит Трампа: Не продавайте Турции...

«Нетаньяху обратился с просьбой, и президент его выслушал…», — заявил высокопоставленный американский чиновник. Как пишет телеканал, Нетаньяху заявил Трампу, что с помощью систем вооружения США, в частности, истребителей F-35, Турция может модернизировать свои ВВС.

Об этом сообщает израильский N12 со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросил того не продавать американские системы вооружений Турции, пожаловавшись на антиизраильские заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отмечает N12, Трамп в скором времени вылетает в Турцию для встречи с Эрдоганом и представителями НАТО в Анкаре. На повестке саммита, в частности, сделка на $700 млн по продаже двигателей для турецких истребителей и возможное возвращение Турции в программу закупок истребителей F-35.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Пентагон изучает, как США могут продать Турции F-35, несмотря на наличие у нее российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Президент попросил нас это сделать», — сказал Вэнс.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, Трамп должен прибыть в Анкару во вторник днем. По прибытии он должен встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, затем принять участие в двусторонней встрече с ним, после состоится ужин с лидерами стран НАТО. После «семейной фотографии» с лидерами в среду утром Трамп присоединится к рабочему заседанию, затем проведет встречи с Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Трамп проведет пресс-конференцию, после чего покинет Анкару.