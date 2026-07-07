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В Анкаре стартует саммит НАТО
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В Анкаре стартует саммит НАТО

Нетаньяху просит Трампа: Не продавайте Турции...

08:30 2098

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом попросил того не продавать американские системы вооружений Турции, пожаловавшись на антиизраильские заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает израильский N12 со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

«Нетаньяху обратился с просьбой, и президент его выслушал…», — заявил высокопоставленный американский чиновник. Как пишет телеканал, Нетаньяху заявил Трампу, что с помощью систем вооружения США, в частности, истребителей F-35, Турция может модернизировать свои ВВС.

Как отмечает N12, Трамп в скором времени вылетает в Турцию для встречи с Эрдоганом и представителями НАТО в Анкаре. На повестке саммита, в частности, сделка на $700 млн по продаже двигателей для турецких истребителей и возможное возвращение Турции в программу закупок истребителей F-35.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Пентагон изучает, как США могут продать Турции F-35, несмотря на наличие у нее российских зенитно-ракетных комплексов С-400. «Президент попросил нас это сделать», — сказал Вэнс.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, Трамп должен прибыть в Анкару во вторник днем. По прибытии он должен встретиться с президентом Турции Реджепом  Эрдоганом, затем принять участие в двусторонней встрече с ним, после состоится ужин с лидерами стран НАТО. После «семейной фотографии» с лидерами в среду утром Трамп присоединится к рабочему заседанию, затем проведет встречи с Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Трамп проведет пресс-конференцию, после чего покинет Анкару.

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