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Бразилия опасается вторжения США

09:03 789

Соединенные Штаты могут осуществить военную интервенцию в Бразилию, говорится в ответе главы бразильского МИД Мауры Виейры на запросы депутатов. Об этом сообщает CNN Brasil, изучивший документ.

«Существует вероятность применения Соединенными Штатами военной силы на территории Бразилии», — сказано в заявлении.

Отмечается также, что эта классификация «не принесет ощутимых выгод для международного сотрудничества между США и Бразилией в противодействии организованной преступности».

Запросы депутатов были связаны с признанием США бразильских преступных группировок PCC и Comando Vermelho (CV) иностранными террористическими организациями.

Госсекретарь США Марко Рубио в мае заявлял, что «CV и PCC — две из самых жестоких преступных организаций в Бразилии. Совокупно они командуют тысячами членов и организуют зверские нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и мирных жителей. Их влияние и незаконные сети простираются далеко за пределы Бразилии, по всему нашему региону и в нашу страну».

Тогда же Рубио сказал, что Белый дом продолжит использовать «все доступные инструменты «для защиты США и интересов нацбезопасности.

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