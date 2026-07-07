Бразилия опасается вторжения США

Соединенные Штаты могут осуществить военную интервенцию в Бразилию, говорится в ответе главы бразильского МИД Мауры Виейры на запросы депутатов. Об этом сообщает CNN Brasil, изучивший документ.

Отмечается также, что эта классификация «не принесет ощутимых выгод для международного сотрудничества между США и Бразилией в противодействии организованной преступности».

Запросы депутатов были связаны с признанием США бразильских преступных группировок PCC и Comando Vermelho (CV) иностранными террористическими организациями.

Госсекретарь США Марко Рубио в мае заявлял, что «CV и PCC — две из самых жестоких преступных организаций в Бразилии. Совокупно они командуют тысячами членов и организуют зверские нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и мирных жителей. Их влияние и незаконные сети простираются далеко за пределы Бразилии, по всему нашему региону и в нашу страну».

Тогда же Рубио сказал, что Белый дом продолжит использовать «все доступные инструменты «для защиты США и интересов нацбезопасности.