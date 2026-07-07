«Мощный сигнал» Канады

«В преддверии саммита НАТО… правительство Канады посылает четкий сигнал о трансатлантическом и европейском сотрудничестве в сфере обороны», - заявил Мерц, передает Deutsche Welle.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни официально объявил, что страна закупит до 12 подлодок типа 212CD, разработанных совместно Германией и Норвегией.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также приветствовал решение Канады. По его словам, будущий подводный флот трех стран станет ключевым элементом стратегии НАТО по обеспечению безопасности на Крайнем Севере и вкладом в справедливое распределение нагрузки внутри альянса: «Вместе мы создадим крупнейший и самый современный в мире флот неатомных подводных лодок. Мы сможем оперативно обмениваться информацией, собранной нашими 24 подводными лодками в Северной Атлантике, Арктике и на Крайнем Севере, анализировать и использовать ее».

Немецкий концерн конкурировал за право исполнить контракт с южнокорейским консорциумом во главе с Hanwha Ocean. Корабли класса Type 212CD, которые планирует получить Канада, — совместный проект Германии и Норвегии: страны вместе разработали субмарину, закупают ее для своих флотов и делят между собой технологии.

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, сделка станет крупнейшей в истории страны закупкой вооружений. Премьер-министр также отметил, что контракт будет способствовать развитию канадского промышленного потенциала.

Правительство Канады пока официально не раскрывает стоимость сделки.

С учетом технического обслуживания и эксплуатации подводных лодок в течение следующих десятилетий, стоимость сделки может составить около 100 млрд евро, отметило агентство dpa.