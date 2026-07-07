Успешные результаты деятельности ЦИАГ по развитию молодежи

Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) добивается важных результатов благодаря осуществляемым проектам по расширению образовательных возможностей молодежи, поддержке ее личностного развития и поощрению достижений в области спорта. Инициативы, реализуемые при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, играют особую роль в повышении интеллектуального потенциала молодых людей, приобретении ими современных знаний и умений, организации здорового образа жизни.

В целях формирования успешного будущего молодежи молодые активистки Зульфиназ Алиева и Зейнаб Нурмамедова провели в ЦИАГ просветительский семинар на тему «Как мы можем добиться успеха?». На встрече, организованной в интерактивном формате, состоялся широкий обмен мнениями о роли образования в достижении успеха, правильном определении целей, способах преодоления возникающих трудностей и формировании полезных навыков. Участники, поделившиеся личным опытом, подчеркнули, что успех достигается не случайно, а благодаря правильному планированию, устойчивому развитию, настойчивости и целенаправленной деятельности. Семинар внес большой вклад в повышение мотивации участников, их личностный рост и более уверенное продвижение к будущим целям.

А в рамках очередного проекта, реализуемого в сфере образования, Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИAГ) инициировал и организовал в Доме Азербайджана, действующем в грузинском городе Марнеули, при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой бесплатный пробный экзамен для подготовки к поступлению в университет по программе «1+4». В экзамене приняли участие около 150 абитуриентов, более 80 из которых являлись студентами действующих в ЦИАГ подготовительных курсов по математике и логике.

Основная цель проведения пробного экзамена заключалась в оценке уровня знаний абитуриентов, подготовке их к реальной экзаменационной среде и более эффективной ориентации их на процесс поступления. Особую активность в подготовке и организации экзамена проявили учителя Фарзин Мешадиев, Ахмедалы Бабашев и Эмин Мамедов.