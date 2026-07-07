Успешные результаты деятельности ЦИАГ по развитию молодежи

Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) добивается важных результатов благодаря осуществляемым проектам по расширению образовательных возможностей молодежи, поддержке ее личностного развития и поощрению достижений в области спорта. Инициативы, реализуемые при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, играют особую роль в повышении интеллектуального потенциала молодых людей, приобретении ими современных знаний и умений, организации здорового образа жизни.
В целях формирования успешного будущего молодежи молодые активистки Зульфиназ Алиева и Зейнаб Нурмамедова провели в ЦИАГ просветительский семинар на тему «Как мы можем добиться успеха?». На встрече, организованной в интерактивном формате, состоялся широкий обмен мнениями о роли образования в достижении успеха, правильном определении целей, способах преодоления возникающих трудностей и формировании полезных навыков. Участники, поделившиеся личным опытом, подчеркнули, что успех достигается не случайно, а благодаря правильному планированию, устойчивому развитию, настойчивости и целенаправленной деятельности. Семинар внес большой вклад в повышение мотивации участников, их личностный рост и более уверенное продвижение к будущим целям.
А в рамках очередного проекта, реализуемого в сфере образования, Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИAГ) инициировал и организовал в Доме Азербайджана, действующем в грузинском городе Марнеули, при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой бесплатный пробный экзамен для подготовки к поступлению в университет по программе «1+4». В экзамене приняли участие около 150 абитуриентов, более 80 из которых являлись студентами действующих в ЦИАГ подготовительных курсов по математике и логике.
Основная цель проведения пробного экзамена заключалась в оценке уровня знаний абитуриентов, подготовке их к реальной экзаменационной среде и более эффективной ориентации их на процесс поступления. Особую активность в подготовке и организации экзамена проявили учителя Фарзин Мешадиев, Ахмедалы Бабашев и Эмин Мамедов.
Директор Дома Азербайджана и ЦИАГ Мохаббат Иманов отметил, что одна из основных задач центра заключается в повышении уровня образования молодежи, углублении ее научных знаний и усилении интеграции в общество. По его словам, основная цель осуществляемых в этом направлении проектов – оказание поддержки развитию знаний и умений молодых людей, создание благоприятных возможностей для их дальнейших успехов.
Замечательные результаты деятельности ЦИАГ проявляются и в области спорта. Воспитанники центра успешно выступили на спортивной арене имени Мамуки Султанишвили в Тбилиси на турнире по греко-римской борьбе, посвященном памяти заслуженного тренера Гурама Гуладишвили. Омар Мурсагулов, одержав победу над всеми соперниками, стал чемпионом турнира, а Джасур Мустафаев, занявший третье место, завоевал бронзовую медаль. Победители были награждены дипломами, медалями и денежными призами. Эти достижения расценены как продолжение последовательных успехов, достигнутых спортсменами ЦИАГ в различных соревнованиях.
Отметим, что Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) благодаря своим проектам в области образования, просвещения, развития молодежи и спорта создает благоприятные возможности для повышения знаний и умений азербайджанской молодежи, проживающей в Грузии, выявления ее личностного потенциала и более активного участия в общественной жизни.