Нефть растет в цене

Цена 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,78 доллара, или на 1,1%, и составила 73,71 доллара США.

Мировые цены на нефть выросли после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,79% до $72,56 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,76%, до $69,07 за баррель.