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Нефть растет в цене

10:03 352

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена 1 барреля азербайджанской нефти выросла на 0,78 доллара, или на 1,1%, и составила 73,71 доллара США.

Мировые цены на нефть выросли после слабого снижения накануне, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,79% до $72,56 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,76%, до $69,07 за баррель.

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