Украина запустила на Москву более 430 беспилотников. Атакован и Белгород: есть погибший

Всего, по его данным, перехвачено 430 дронов, большую часть из которых уничтожили «на дальних подступах». Непосредственно на подлете к Москве военные нейтрализовали 36 беспилотников, отметил Собянин. О пострадавших или разрушениях он не сообщил, а также не уточнил, в каких районах сбивали дроны.

Во время воздушной атаки три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Шереметьево — перешли на работу в ограниченном режиме, а Жуковский был полностью закрыт.

Вечером 6 июля временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ракетной атаке ВСУ на регион. По его словам, большая часть снарядов была сбита, но повреждения получила гражданская инфраструктура.

Вначале Шуваев сообщил о троих пострадавших. Вскоре он написал о повторном ракетном ударе и уточнил, что в результате первой атаки погиб мирный житель в селе Беловское Белгородского округа. В Белгороде в результате удара начался пожар на инфраструктурном объекте, уточнил Шуваев. О каком объекте идет речь, из его сообщения неясно.

Между тем, по данным Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь силы ПВО сбили над 16 регионами России и аннексированным Крымом 452 беспилотника. Часть из них была зафиксирована над южными регионами — Ростовской областью и Краснодарским краем.

До этого рекордная по числу задействованных дронов атака на Москву произошла в ночь на 18 июня. Тогда на подлете к российской столице было сбито 194 летательных аппарата. В результате дроны поразили Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, который, по данным источников Reuters, остановил работу до 2027 года. Кроме того, во время налета сгорела часть торгового центра «Садовод» и получил повреждения ТЦ «Белая дача». Дроны и их обломки попали в многоэтажные жилые дома в микрорайоне Новые Котельники в Москве, в Жуковском и Люберцах. Также пострадали частные дома в деревне Степаново в Электростали, в деревне Масново-Жуково, в поселке Крюково и Павловском Посаде. Ранения получила одна женщина.

На фоне усилившихся воздушных атак на Россию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решающая фаза войны развернется в небе и определит исход конфликта. «В этом противостоянии уже гораздо меньшее значение имеет то, чья территория больше. Мы перешли в воздушное пространство. А в воздухе мы уже конкурентоспособны», — сказал Зеленский в интервью Financial Times.

По его мнению, психологический эффект от масштабных атак дронов на Москву и Петербург, а также усугубление экономических проблем в конце концов ослабят решимость президента РФ Владимира Путина продолжать войну. «Когда в сторону Москвы полетит уже не сто дронов, а тысяча, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами, советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны», — подчеркнул украинский лидер.