Трамп «выбивает деньги» для Пентагона

«Ни одна другая нация не способна на то, что делаем мы (и близко никто не стоял!). В этом году мы установили еще больше исторических рекордов по набору военнослужащих, причем на месяцы раньше запланированного срока. Моральный дух никогда еще не был так высок. Непревзойденная МОЩЬ нашей армии была полностью продемонстрирована во время празднования 250-летия независимости Америки, и, как и вся наша страна, ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО никогда еще не было в такой «ГОРЯЧЕЙ» форме», — написал Трамп в соцсети Truth Sosial.

Президент США отметил, что «необходимо сохранить это положение дел».

«Именно поэтому, когда Конгресс возобновит работу, «мы должны принять пакет «Примирение 3.0» (Reconciliation 3.0), включающий 350 миллиардов долларов на оборону, плюс ЗАКОН «СПАСЕМ АМЕРИКУ»! Я призываю руководство Палаты представителей и Сената сделать это своим приоритетом номер один и обеспечить, чтобы эти 350 миллиардов долларов в рамках «Примирения 3.0» прошли через Бюджетный комитет, как только Конгресс вернется к сессии.

ЗАКОН «СПАСЕМ АМЕРИКУ», о котором все просят, в сочетании с полным финансированием нашего великого Военного министерства может быть принят очень быстро, что гарантирует Соединенным Штатам Америки статус СВОБОДНОЙ страны на многие поколения вперед. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — написал Трамп.