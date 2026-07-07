В Анкаре стартует саммит НАТО

В повестку саммита включены вопросы укрепления потенциала сдерживания и обороны НАТО, евроатлантической безопасности, оборонных расходов, стратегических целей развития Альянса, а также региональные и глобальные проблемы безопасности. На полях саммита также запланированы двусторонние встречи лидеров и ряд сопутствующих мероприятий.

В столице Турции 7 июля стартует 36-й саммит глав государств и правительств НАТО. В течение двух дней Президентский комплекс в Анкаре примет лидеров 32 стран - членов Альянса, а также тысячи дипломатов, журналистов и других участников форума, сообщает Anadolu.

К проведению форума в Анкаре завершены все необходимые приготовления, включая обеспечение безопасности, логистики, коммуникационной и технологической инфраструктуры. Для приема официальных делегаций будут использоваться аэропорты Эсенбога, Анкара и Мюртед.

Для представителей турецких и зарубежных СМИ в Президентской национальной библиотеке открыт Международный медиацентр, где оборудованы 1800 рабочих мест, 40 монтажных комнат, более 100 точек для прямых включений и 11 залов для пресс-конференций.

Агентство отмечает, что «саммит, который пройдет под председательством Турции, станет эффективной площадкой для обсуждения стоящих перед Альянсом вызовов в сфере безопасности и сформирует основу для принятия значимых решений, направленных на укрепление сотрудничества между союзниками».

Саммит начнется с Форума оборонной промышленности, где с вступительной речью выступит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, после чего к участникам обратятся вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр национальной обороны Яшар Гюлер.