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Число жертв российской атаки в Киеве выросло

10:36 582

В Киеве выросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля - до 19 человек. В Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные дроны. Наибольшие разрушения получили Киев, Киевская область и город Вишневое Киевской области.

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