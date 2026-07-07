Число жертв российской атаки в Киеве выросло

В Киеве выросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля - до 19 человек. В Дарницком районе спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).