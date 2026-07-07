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У министра здравоохранения новый заместитель

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Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Руфат Джахангир оглу Гаджиалибеков назначен заместителем министра здравоохранения, сообщили haqqin.az в министерстве.

В должности замминистра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков будет курировать вопросы внедрения инноваций, стратегического управления, цифровизации здравоохранения и медицинской статистики.

С июля 2022 года Руфат Гаджиалибеков занимал должность советника министра здравоохранения Азербайджанской Республики по вопросам цифровизации здравоохранения. За этот период он руководил разработкой и реализацией национальной стратегии цифрового развития здравоохранения, а также обеспечивал координацию процессов цифровой трансформации системы здравоохранения страны, говорится в сообщении.

Руфат Гаджиалибеков — эксперт в области цифровой трансформации с 30-летним профессиональным опытом. За годы своей деятельности прошел путь от управления сложными технологическими проектами для государственного и корпоративного секторов до руководства представительствами ведущих мировых ИТ-компаний в Азербайджане, включая HP, Microsoft и SAP. Обладает глубокой экспертизой в разработке и практической реализации долгосрочных ИТ-стратегий государственного и корпоративного уровня. Его профессиональные компетенции также охватывают стратегическое планирование, антикризисное управление и руководство масштабными проектами в условиях комплексных организационных преобразований.

Наряду с профессиональной деятельностью Руфат Гаджиалибеков принимает активное участие в развитии делового и академического сообщества Азербайджана в сфере цифровизации. Являлся членом экспертной комиссии по развитию инновационных стартапов при KOBIA, а с 2017 года входит в состав Попечительского совета Бакинского Инженерного Университета.

В декабре 2021 года распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Руфат Гаджиалибеков был награжден медалью «Терегги» за заслуги в развитии информационных технологий в стране.

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