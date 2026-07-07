Нападение на полицейский пост в Пакистане: есть погибшие и пропавшие без вести

По меньшей мере 9 полицейских, включая двух старших офицеров в результате нападения на полицейский пост в районе Зиарат провинции Белуджистан (Пакистан). Об этом сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на местные власти.

Замкомиссара округа Зиарат Абдул Кудус Ачакзай назвал это террористическим актом, отметив, что местонахождение пяти полицейских до сих пор неизвестно. В этот район направлены дополнительные силы.

По данным Пакистанского института исследований конфликтов и безопасности, за июнь в этой провинции наблюдалось значительное снижение уровня терроризма. В июне в провинции было зафиксировано 49 нападений по сравнению с 71 в мае, что означает снижение на 31%.