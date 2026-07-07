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Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
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Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…

Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…

фото; новость дополнена
11:33 1389

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена комитета по иностранным делам Сената США, председателя подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в сфере безопасности, сенатора Стива Дэйнса, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что после избрания Дональда Трампа президентом США во второй раз двусторонние отношения, основанные на государственных и взаимных полномочиях, успешно развиваются. Он сказал, что связи вышли на уровень принципиального партнерства, и это очень важно для наших стран и в то же время для всего региона.

Глава государства вспомнил о визите вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан и отметил значение подписания в ходе этого визита «Хартии о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской Республики и правительством США» с точки зрения расширения двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев сказал, что его личные отношения с Дональдом Трампом также поддерживаются на высоком уровне, что играет важную роль Президента США в продвижении мировой инициативы между Азербайджаном и Арменией.

Отметив, что с момента последнего визита Стива Дэйнса в нашу страну произошли исторические события, глава государства поблагодарил гостей за его усилия по развитию прогрессо-американских отношений.

Сенатор Стив Дэйнс, в свою очередь, заявил, что отношения между нашими изменениями в последнее время успешно развиваются, и что визит президента Азербайджана в Вашингтон в прошлом году стал знаменательным событием.

Гость также отметил важную роль Азербайджана под руководством президента Ильхама Алиева на геополитическом уровне. Стив Дэйнс выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за традиционное лидерство в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и реализации мирной договоренности.

В ходе беседы была подчеркнута важность коридора TRIPP для развития региональной транспортной связанности, достигнут обмен мнениями об укреплении диалога между Азербайджаном и Сенатом США, перспективах партнерства.

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