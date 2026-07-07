Министр обороны Турции: НАТО – это уже не просто военный альянс

«Наша приверженность 5-й статье непоколебима, а политические обязательства будут подкреплены надежной военной силой», — заявил он.

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая в рамках саммита НАТО, проходящем в Анкаре, заявил, что посыл с саммита должен быть четким.

Гюлер подчеркнул, что Турция обладает второй по величине армией в НАТО, и отметил необходимость большей ответственности Европы в сфере обороны.

Министр отметил, что НАТО – это уже не просто военный альянс— это альянс, укрепляющий коллективную оборону, политическое сотрудничество и трансатлантические связи.

Подчеркнув необходимость адаптации альянса к меняющимся условиям, Гюлер оценил трансформацию НАТО с момента основания в три периода: «НАТО 1.0», «НАТО 2.0» и «НАТО 3.0».

Гюлер заявил, что война в Украине переформатировала евроатлантическую безопасность, и отметил, что события, связанные с Израилем и США, показывают, что региональные кризисы могут иметь глобальные последствия.

Говоря о том, что угрозы стали гораздо более сложными, Гюлер подчеркнул, что НАТО должна сохранять 360-градусный подход к безопасности.

Заявив, что европейские союзники должны взять на себя больше ответственности, Гюлер отметил, что это не ограничивается только увеличением оборонных бюджетов.

Указывая, что обученный персонал, боеприпасы, логистика, сильная командная структура и распределение нагрузки также важны не менее бюджета, Гюлер подчеркнул необходимость повышения оперативной готовности.

Напомнив, что Турция, в отличие от многих европейских стран, не сокращала свои вооруженные силы после Холодной войны, Гюлер заявил, что Турция обладает большой, профессиональной и активной армией.

Отмечая, что оборонная промышленность также постоянно растет, Гюлер сказал, что благодаря своей институциональной структуре и оперативному опыту Турция может оказывать быструю поддержку союзникам.