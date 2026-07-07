USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1954
Подписаться на уведомления
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Новость дня
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…

Министр обороны Турции: НАТО – это уже не просто военный альянс

11:15 736

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая в рамках саммита НАТО, проходящем в Анкаре, заявил, что посыл с саммита должен быть четким.

«Наша приверженность 5-й статье непоколебима, а политические обязательства будут подкреплены надежной военной силой», — заявил он.

Гюлер подчеркнул, что Турция обладает второй по величине армией в НАТО, и отметил необходимость большей ответственности Европы в сфере обороны.

Министр отметил, что НАТО – это уже не просто военный альянс— это альянс, укрепляющий коллективную оборону, политическое сотрудничество и трансатлантические связи.

Подчеркнув необходимость адаптации альянса к меняющимся условиям, Гюлер оценил трансформацию НАТО с момента основания в три периода: «НАТО 1.0», «НАТО 2.0» и «НАТО 3.0».

Гюлер заявил, что война в Украине переформатировала евроатлантическую безопасность, и отметил, что события, связанные с Израилем и США, показывают, что региональные кризисы могут иметь глобальные последствия.

Говоря о том, что угрозы стали гораздо более сложными, Гюлер подчеркнул, что НАТО должна сохранять 360-градусный подход к безопасности.

Заявив, что европейские союзники должны взять на себя больше ответственности, Гюлер отметил, что это не ограничивается только увеличением оборонных бюджетов.

Указывая, что обученный персонал, боеприпасы, логистика, сильная командная структура и распределение нагрузки также важны не менее бюджета, Гюлер подчеркнул необходимость повышения оперативной готовности.

Напомнив, что Турция, в отличие от многих европейских стран, не сокращала свои вооруженные силы после Холодной войны, Гюлер заявил, что Турция обладает большой, профессиональной и активной армией.

Отмечая, что оборонная промышленность также постоянно растет, Гюлер сказал, что благодаря своей институциональной структуре и оперативному опыту Турция может оказывать быструю поддержку союзникам.

Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
12:35 241
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
12:14 540
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном» ВИДЕО
12:12 643
Российских диверсантов задержали на границе
Российских диверсантов задержали на границе
12:12 737
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие обновлено 12:13; видео
12:13 944
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой ФОТО
11:54 1034
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США… фото; новость дополнена
11:33 1391
Азербайджан пригласили на саммит G20
Азербайджан пригласили на саммит G20 ФОТО
11:04 1669
У министра здравоохранения новый заместитель
У министра здравоохранения новый заместитель
10:38 1388
В Анкаре стартует саммит НАТО
В Анкаре стартует саммит НАТО
10:35 781
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты...
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты... видео; обновлено 12:45
12:45 2774

ЭТО ВАЖНО

Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
12:35 241
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
12:14 540
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном» ВИДЕО
12:12 643
Российских диверсантов задержали на границе
Российских диверсантов задержали на границе
12:12 737
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие обновлено 12:13; видео
12:13 944
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой ФОТО
11:54 1034
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США… фото; новость дополнена
11:33 1391
Азербайджан пригласили на саммит G20
Азербайджан пригласили на саммит G20 ФОТО
11:04 1669
У министра здравоохранения новый заместитель
У министра здравоохранения новый заместитель
10:38 1388
В Анкаре стартует саммит НАТО
В Анкаре стартует саммит НАТО
10:35 781
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты...
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты... видео; обновлено 12:45
12:45 2774
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться