Буданов о сроках завершения активной фазы войны в Украине

Шанс того, что в 2026 году активная фаза войны завершится, существует. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того, чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации», — сказал он.

Буданов заявил, что после эскалации ждет деэскалация и продолжение диалога, если стороны будут в этом заинтересованы. И Россия, пока не показывающая готовности к диалогу, в определенное время станет заинтересованной, считает Буданов.

Есть также популярный тезис о том, что в России понимают, что им нужно успеть договориться именно с нынешним президентом США Дональдом Трампом, потому что с его преемником у них точно ни о чем хорошем договориться не получится.

«Я, в принципе, соглашаюсь с этим тезисом. Но ведь вы правильно анализируйте его. А сколько времени у президента Трампа? У него еще минимум два года», — отвечает Буданов.

Независимо от результатов выборов в Конгресс Трамп все равно останется главной фигурой в США. «Будут определенные осложнения, но это больше выльется во внутреннюю политику», — пояснил Буданов.