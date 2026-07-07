Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой

Под Киевом 6 июля нашли тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на убийство украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины. По данным собеседников УП, тело женщины обнаружили около 23:00 6 июля (00:00 по Баку, 7 июля). По информации источников, женщину застрелили. Также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

Другой источник УП в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером Главного управления разведки, другой бывшим сотрудником правоохранительных органов. Ранее Интерпол объявил 39-летнюю украинку в международный розыск, выдав в отношении нее «красное уведомление». По версии следствия, женщина действовала не одна. Покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева, в котором подозревали Березовскую, произошло в Монако. Взрыв произошел вечером 29 июня в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека – Ермолаев, его жена и ребенок, все трое пострадали от взрыва. В последних заявлениях из Монако сообщили, что версию теракта исключают. Генпрокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство и установку взрывного устройства в общественном месте. Интерпол по запросу Монако объявил в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую по подозрению во взрыве. По информации Nice-Matin, после установки взрывного устройства женщина пешком пересекла границу Франции, села в автомобиль в городе Босолей и отправилась сначала в Италию, а затем — в Германию.