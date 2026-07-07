Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие

В результате взрыва в Дамаске недалеко от отеля Four Seasons, где останавливается президент Франции Эммануэль Макрон, погибли три человека, все они - граждане страны, сообщил представитель сирийских спецслужб.
По данным источника, два самодельных взрывных устройства взорвались в Дамаске, силы внутренней безопасности проводят расследование для установления причастных.
Макрон не пострадал из-за взрывов — сейчас он проводит встречу с президентом Сирии аш-Шараа, сообщили сирийские СМИ.
July 7, 2026
July 7, 2026
*** 11:53
Два взрыва прогремели во вторник недалеко от отеля Four Seasons в Дамаске, где остановился находящийся с визитом в Сирии президент Франции Эмманюэль Макрон. Как сообщает Al-Arabiya, причины взрывов на данный момент неизвестны.
Также сообщается, что кортеж Макрона покинул отель незадолго до взрыва и направилась в резиденцию президента Сирии Ахмеда аш-Шараа для переговоров.
Пока нет информации о пострадавших, также ни одна организация не взяла на себя ответственность.
По информации агентства Reuters, были приведены в действия взрывные устройства. В настоящий момент все дороги вокруг места происшествия перекрыты, приняты меры безопасности.
Президент Франции прибыл в Дамаск накануне вечером с официальным визитом.