Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие

В результате взрыва в Дамаске недалеко от отеля Four Seasons, где останавливается президент Франции Эммануэль Макрон, погибли три человека, все они - граждане страны, сообщил представитель сирийских спецслужб.

По данным источника, два самодельных взрывных устройства взорвались в Дамаске, силы внутренней безопасности проводят расследование для установления причастных.

Макрон не пострадал из-за взрывов — сейчас он проводит встречу с президентом Сирии аш-Шараа, сообщили сирийские СМИ.