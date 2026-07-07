Украинский рикошет

Трещины, наметившиеся в НАТО и ЕС, ведут к рассинхронизации политических решений коллективного Запада по все новым и новым направлениям. Это касается и поддержки Украины. Сближение Украины и Германии повлекло за собой реакцию Польши. В разгар войны с Россией ключевой союзник Украины угрожает ее правительству сокращением помощи. А польские политики говорят об украинских землях как о «Восточной Малопольше» так же, как российские шовинисты говорят о «Малороссии». Под прикрытием исторических споров Польша отстаивает свою сферу влияния в регионе.

Бог подаст: Варшава решила не давать Киеву самолетов Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что его страна передумала дарить Украине обещанные девять истребителей МиГ-29. В декабре прошлого года он сам анонсировал передачу этих самолетов Украине «как можно скорее». По его версии, отказ от подарка связан не с нынешними историческими спорами о событиях Второй мировой войны. Мол, Киев просто не выполнил своей части сделки, предусматривавшую передачу полякам опыта применения дронов: «Нет МиГов для Украины, потому что нет беспилотников или беспилотных возможностей для Польши». К концу прошлой недели споры по вопросам поддержки Украины в польском парламенте дошли до обсуждения запрета на экспорт оружия без разрешения парламента. Это сильно усложнило бы передачу снаряжения украинской армии. Вице-спикер Кшиштоф Босак выступил с таким предложением после того, как узнал о возможной тайной передаче Министерством обороны страны Украине ЗРК «Пэтриот», несмотря на продолжающийся конфликт с Киевом. Но вообще этого стоило бы ожидать. После сокращения американской поддержки Украины заколебались и остальные союзники. В среду выяснилось, что на саммите НАТО в Анкаре договориться по новым обязательствам в отношении помощи Украины не удастся. В 2026 году страны НАТО еще согласились выделить Украине на военные нужды €70 млрд, а на следующий год обязательств пока решили не брать. Мол, поживем — увидим. Вдобавок, если на двух предыдущих саммитах НАТО, альянс принимал решения о выделении каждый раз еще по 40 млрд дополнительной помощи, то сейчас эта сумма составит 10–12 млрд. Схожим образом ведет себя и ЕС. Тот вроде бы пообещал украинцам €60 млрд на военные расходы, и 30 млрд — на поддержку бюджета. Однако на этой неделе был выделен самый первый транш на закупку беспилотников, и он оказался гораздо меньшим, чем предполагалось. Ожидали €5,9 млрд, а получили €3,9 млрд. При этом, продолжая свои препирательства с США, Еврокомиссия подчеркнула, что Киев сможет купить на эти деньги американское оружие только в отсутствие европейского аналога. Да и остаток обещанной на дроны суммы украинцам дадут лишь, если они купят их в Европе, чтобы вернуть деньги в европейскую экономику. Кому война, а кому — прагматичный бизнес.

Иллюзия успеха Впрочем, прагматичная логика, сравнивающая инвестиции с полученным результатом, может работать и в отношении оценки целесообразности предоставления Киеву дополнительных средств. «Файнэншл Таймс» пишет, что мол западные аналитики считают «беспилотную кампанию» Украины успешной. Однако, как видим, Еврокомиссия сокращает финансирование именно дронов. Потому что военная реальность такова, что несмотря на громкие рассказы об успехах БПЛА, разгромить Россию такими действиями не получится. Не та огневая мощь, да и летит зачастую куда попало. Вот Еврокомиссия и не торопится вбухать новые миллиарды в дроны, видя, что гигантские вложения дают красивую картинку, но соотношения сил не меняют. Главное достижение украинского руководства пока остается прежним — ему удается держать фронт. Это само по себе колоссальное достижение. Но украинская армия несет более значительные потери и «перемалывается» в несколько раз быстрее российской. На это указывают цифры передаваемых в ходе тел погибших. 18 июня 522 тела погибших украинских военных были обменены на 33 тела военных РФ. Месяцем ранее пропорции были не менее жуткими: 15 мая 526 тел погибших бойцов ВСУ были обменены на останки 41 погибшего российского военного. Иными словами, к Зеленскому и его команде возникают вопросы в отношении их управления войной. Они подкреплены накопившимися фактами коррупции и разбазаривания помощи. Ведь «дело Миндича», начавшееся с фактов воровства и коррупции в энергетике, в мае обросло новыми эпизодами, уже касавшимися Минобороны. А именно всячески расхваленной компании «Файрпойнт», занимавшейся БПЛА и ракетами, и давно привлекавшей к себе внимание несоразмерностью своих амбиций и достижений. Даже в Брюсселе уже не скрывают, что доверия к Киеву поубавилось: Еврокомиссия, объясняя сокращение суммы первого транша на вооружения, впервые пояснила, что деньги выделены на основании показанных украинской стороной договоров. Покажут остальные контракты — могут получить больше, после того как документы «просмотрят» ревизоры. Одним словом, польское правительство в своих претензиях к Киеву особо не выбивается из ряда государств коллективного Запада. Выбивается оно лишь экзотическими формами, в которые Варшава облекает свои претензии.

С Польшей или Германией? Формально Варшава начала выяснять отношения с Киевом якобы из-за исторического спора. Трезво мыслящему человеку понятно, что за такую идейную мишуру во время войны союзники спорить не будут. Лицемерие его зачинщиков, рассказывающих о якобы исторической фальсификации как главном факторе, становится очевидным, если вспомнить о том, что и либеральные, и консервативные правительства в Польше поддерживали всех украинских президентов — от Ющенко до Порошенко и даже Зеленского, которые прикладывали многолетние публичные усилия по взращиванию культа ОУН и связанной с ней УПА. И причины для эскалации прослеживаются у обеих сторон. Что касается Польши, то разрастание украинско-польского конфликта находится в прямой корреляции с процессом сближения Украины и Германии. Последняя исторически была конкурентом Польши за гегемонию в Восточной Европе. И нетрудно заметить, что кризис в польско-украинских отношениях вспыхнул после масштабного визита всего украинского руководства в Берлин и на фоне передислокации германской танковой бригады в Литву, еще одну страну Восточной Европы, на которую у польского правительства особые виды. Чувства польских лидеров нетрудно себе представить. Вся история нынешнего украинского противостояния с Россией опирается на поддержку Польши. Именно через Польшу идет снабжение. Не только потому, что коммуникации Украины в западном направлении выстроены главным образом через Польшу. Варшава предоставила их во всецелое распоряжение Украины. Потому желание Берлина, до последнего делавшего свои дела с Москвой и строившего «Северные потоки», вдруг проснуться и взять на себя роль главного союзника Киева было воспринято Варшавой как вторжение в ее фактическую зону влияния. Более того - в сферу, где все карты в руках у Варшавы - заменить коммуникации, снабжающие Украину через территорию Польши, в обозримой перспективе невозможно. Украинским вопросом спорные моменты между Берлином и Варшавой не ограничиваются. Давайте не забывать и о другой важной тенденции. На фоне того, как евролиберальные режимы во главе с ФРГ и Францией дистанцируются от США, Польша выбрала противоположный курс. В прошлую среду министр обороны Польши объявил о начале финальной стадии переговоров о создании американской военной базы и размещении в стране американских войск на постоянной основе. Сейчас около 10 000 американских солдат находятся там на основе ротации и Вашингтон подумывал о сокращении их численности.

Ось «Берлин-Киев» Но и в Киеве не видят причин идти на поводу у националистических польских политиков. Зеленский полагает, что он может через такой спор отстоять и даже укрепить свои позиции в стране и в отношениях с союзниками. Внутри страны ему нужно мобилизовать националистические круги для удержания власти в кризисной ситуации. А за рубежом нужно отбиться от попыток союзников не только навязать ему порой сомнительные варианты дальнейших действий (вроде вступления в ЕС на правах ассоциированного члена, т. е. с урезанными правами), но и заставить отказаться от еще одного куска украинской истории, связанного с борьбой с польским колониализмом в ХХ веке. Есть ли у него для этого силы? Украинский президент, пришедший к власти под лозунгами примирения с Россией, затем начал смещаться в сторону конфронтации с РФ. ЕС и НАТО стремились к расширению, и начиная с Януковича (который правда совмещал интеграцию с Западом и Востоком), все украинские президенты седлали эту волну. Снимать геополитическую ренту проще и интереснее чем наводить порядок внутри страны и преодолевать внутренние разрывы. Таким образом украинские руководители действительно повысили свой вес на Западе. И Зеленский после начала российского вторжения стал позиционировать себя как флагман евроинтеграции и «защиты западной цивилизации» от варваров. Именно так его апологеты зачастую и величали. В сентябре прошлого года такие громкие панегирики можно было еще услышать и от польского руководства на Варшавском форуме. И сейчас украинский лидер рассчитывает на то, что ни поляки, ни другие союзники не станут пересматривать свое отношение к его правительству из-за идеологического спора. Потому что слишком много уже в него вложили и с точки зрения ресурсов, и с точки зрения символов - too big to fail. Более того, он - как и некоторые другие украинские лидеры в новейшей истории - явно рассчитывает, что немцы не дадут его в обиду. К смене главного союзника, чтобы попытаться переломить ход войны, его в любом случае подталкивала угрюмая реальность нынешней стратегической стагнации. Надо вырваться из кровавой мясорубки, в которой ни у одной из сторон нет прорывных успехов вот уже года три. Для этого имеет смысл перестроить конфигурацию внешних альянсов. У Германии объективно возможностей для оказания поддержки Украине больше, чем у Польши. Да, Варшава претендует на создание крупнейшей армии на континенте и среди прочего даже выстроила самые мощные в ЕС бронетанковые силы, закупив для этого гигантское количество дорогих корейских и американских танков. Но это все в основном за кредиты и средства ЕС. Вдобавок польский истеблишмент надеется опереться на США — которые тем временем подумывают о сокращении военного присутствия в регионе. Насколько Варшава может помочь Киеву выиграть войну? Ведь даже в случае так и не переданных Киеву МиГов речь шла не просто о старых, еще советских самолетах. На днях выяснилось, что этот «подарок» в результате просто отправят на распил. Германия в этом смысле смотрится более выигрышно. Она пусть и буксующий, но экономический локомотив ЕС. И дело не только в экономике. В ответ на строительство поляками крупнейшей сухопутной армии европейского континента, канцлер Мерц прошлым летом поставил задачу превратить к 2031 году (предполагаемому времени начала войны с Россией) бундесвер в мощнейшую армию Европы. Разумеется, украинскому правительству нужно не только оружие и деньги для войны с РФ, но и поддержка в споре с Польшей. И здесь Берлин может подсобить. Учитывая то, что немцы вместе с британцами и французами образовали «евротройку», отодвигающую в сторону евросоюзовские формальности и проводящую свой сепаратный курс в ЕС, Киев может рассчитывать, что Берлин нейтрализует польское давление на него. Подчеркнем, что у немецкой элиты предостаточно мотивации для таких действий. В первую очередь потому, что воссоздавать германскую военную машину и выстраивать свою гегемонию в Восточной Европе лучше именно под прикрытием разговоров о защите Украины. А то ведь соседи и впрямь могут забеспокоиться и вспомнить, почему дважды в ХХ веке, в 1919 и 1945, Европа объединялась, чтобы ограничить немецкую армию и внешнеполитические аппетиты. На прошлой неделе главный рупор евролиберального истеблишмента Германии – «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» - принялась с гордостью рассказывать, что ФРГ стала одним из главных лоббистов Украины в НАТО. Это звучало многозначительно накануне открывающегося сегодня саммита НАТО в Анкаре, когда стало понятно, что помощь Украине будет сокращена из-за оппозиции ряда стран. Особенно евролиберальная пресса обвиняла в нежелании поддерживать украинцев США, Словакию и Италию.