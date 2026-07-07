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Российских диверсантов задержали на границе

12:12 745

На границе Сербии и Венгрии задержали двух предполагаемых российских агентов, готовивших диверсию в Германии, сообщает Bild. Предполагается, что их возможной целью был объект оборонной промышленности, связанный с поддержкой Украины. В багаже задержанных, как утверждается, нашли опасное взрывное устройство.

По информации Bild, задержание сербской полиции в начале июня стало возможным благодаря информации от дружественных разведок и спецслужб ФРГ. Глава МВД Германии Александер Добриндт ранее говорил о предотвращенной подготовке «взрыва» с «местом цели в Германии». По его словам, власти смогли сорвать план, взяв под наблюдение людей, которые участвовали в подготовке атаки.

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