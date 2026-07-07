Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал «незрелой» реакцию Польши на последние разногласия между Киевом и Варшавой, и заявил, что Киев ожидает «очередных эскалационных шагов» с польской стороны накануне годовщины Волынской трагедии. По его словам, пик конфликта еще «точно будет впереди».

«Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов», — заявил Буданов в интервью «РБК-Украина».

Он также подчеркнул, что «Украина не воспримет ультиматумы ни от кого в этом мире. Последней их пыталась навязать Россия, и мы их не приняли. Поэтому не стоит рассчитывать, что мы примем их от кого-то другого. Без обид для Польши, она (Россия — ред.) немного мощнее, чем Польша. Мы его все равно не приняли: да, тяжело, да, плохо, крови много, но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое от другой стороны? Ультиматумами с нами разговаривать не надо».

Волынская трагедия — массовые убийства этнических поляков Украинской повстанческой армией (УПА), происходившие в 1943-1944 годах. Жертвами действий УПА, по современным польским оценкам, стали до 100 тысяч поляков.

Напомним, напряженность между Киевом и Варшавой усилилась после решений украинских властей, связанных с увековечиванием деятелей ОУН-УПА, включая перезахоронение их лидеров в Киеве и присвоение одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА».