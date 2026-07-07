Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»

Футбольный клуб «Нефтчи» провел второй контрольный матч на сборах в Словении. Игра с белградским «Партизаном» завершилась поражением бакинской команды со счетом 0:1. На 57-й минуте, когда сербы уже вели в счете, на поле вспыхнула драка. Черногорский футболист «Партизана» Стефан Милич очень грубо сыграл против игрока «Нефтчи» Бассалы Самбу. Сенегальцу с английским паспортом это явно не понравилось. Они сцепились с Миличем.

В борцовском поединке футболист «Нефтчи» был явно сильнее. Он повалил Милича. Черногорец остался под ним. Что происходило дальше - не разобрать, так как драчунов окружили футболисты обеих команд, пытаясь разнять их. К счастью, потасовка Самбу и Милича не переросла в драку «стенка на стенку».