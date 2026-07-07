НАТО обновляет авиапарк самолетов-радаров

НАТО объявила о запуске проекта по замене своего флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) AWACS, произведенных более 50 лет назад, на 10 легких шведско-канадских GlobalEye.

«Самолеты Boeing E-3A AWACS сослужили НАТО отличную службу, но они подходят к концу своего срока жизни, — заявил генсек НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности НАТО на полях саммита альянса в Анкаре. —Сегодня ряд стран НАТО объявляют о совместной закупке до 10 систем SAAB GlobalEye, которые позволят НАТО сохранить сильные возможности раннего оповещения на десятилетия вперед».

Рютте отметил, что эти самолеты способны обнаруживать любые воздушные цели, от самолетов и баллистических ракет до низколетящих беспилотников и крылатых ракет. Перед объявлением об этом контракте на форуме был показан видеоролик о возможностях этой системы по обнаружению различных целей.

AWACS базируется на американском шасси самолета Boeing E-3A, тогда как GlobalEye собран на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global 6000. Обе машины используются для обнаружения воздушных целей на расстоянии в сотни километров и обеспечения целеуказания. Визуально силуэт GlobalEye отличается наклонным прямоугольником антенны радара над фюзеляжем, тогда как AWACS несет над фюзеляжем дисковый контейнер антенны.