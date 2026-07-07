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Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа

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Самой сложной частью саммита НАТО в Анкаре было убедить президента США Дональда Трампа принять в нем участие. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на мероприятии «Европейская безопасность после Анкарского саммита: Укрепление сотрудничества между союзниками по НАТО в Европе».

Фидан заявил, что участие Трампа в саммите важно для снятия напряженности между США и Европой:

«Европейская безопасность не может быть обеспечена исключительно в рамках Европейского союза. Турция, благодаря развитой оборонной промышленности, дипломатическому потенциалу и своей роли в НАТО, является одним из ключевых акторов европейской безопасности. Необходим более консолидированный подход, и в этом контексте Турция играет центральную роль».

Министр заявил, что страны с развитой оборонной промышленностью, такие как Турция и Великобритания, также рассматриваются в качестве естественных и необходимых участников европейского оборонного сотрудничества:

«Европа не должна расценивать призывы США к распределению бремени как психологическое давление или угрозу. Напротив, ей следует взять на себя большую ответственность», - отметил Фидан.

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