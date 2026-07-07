Россияне атаковали энергетику в четырех областях Украины

В результате российского массированного удара на утро 7 июня наблюдаются обесточения в четырех областях Украины. Речь идет о Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией всех абонентов», – говорится в сообщении.
Россияне атаковали АЗС в Харькове.
В Шевченковском районе города Харьков россияне дроном атаковали автозаправочную станцию. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, на месте удара загорелась колонка. Повреждений в близлежащих домах не обнаружено.
Известно об одной пострадавшей – работнице заправки с острой реакцией на стресс.
Россияне атакуют дронами гражданских в Херсоне.
Утром 7 июля россияне атаковали дронами разные районы Херсона, в результате чего получили ранения 3 человека. Об этом сообщила Херсонская областная гражданская администрация.
«Около 08:30 (09:30 по Баку) в Корабельном районе Херсона россияне атаковали с беспилотника автомобиль. Также автомобиль атакован дроном в Днепровском районе. Всего в результате ударов россиян утром 7 июля пострадали три человека 53, 44 и 71-летнего возраста», — говорится в сообщении.