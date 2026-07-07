USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1954
Подписаться на уведомления
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Новость дня
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…

Россияне атаковали энергетику в четырех областях Украины

12:41 80

В результате российского массированного удара на утро 7 июня наблюдаются обесточения в четырех областях Украины. Речь идет о Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией всех абонентов», – говорится в сообщении.

Россияне атаковали АЗС в Харькове.

В Шевченковском районе города Харьков россияне дроном атаковали автозаправочную станцию. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, на месте удара загорелась колонка. Повреждений в близлежащих домах не обнаружено.

Известно об одной пострадавшей – работнице заправки с острой реакцией на стресс.

Россияне атакуют дронами гражданских в Херсоне.

Утром 7 июля россияне атаковали дронами разные районы Херсона, в результате чего получили ранения 3 человека. Об этом сообщила Херсонская областная гражданская администрация.

«Около 08:30 (09:30 по Баку) в Корабельном районе Херсона россияне атаковали с беспилотника автомобиль. Также автомобиль атакован дроном в Днепровском районе. Всего в результате ударов россиян утром 7 июля пострадали три человека 53, 44 и 71-летнего возраста», — говорится в сообщении.

Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
12:35 263
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
12:14 553
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном» ВИДЕО
12:12 660
Российских диверсантов задержали на границе
Российских диверсантов задержали на границе
12:12 754
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие обновлено 12:13; видео
12:13 965
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой ФОТО
11:54 1057
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США… фото; новость дополнена
11:33 1407
Азербайджан пригласили на саммит G20
Азербайджан пригласили на саммит G20 ФОТО
11:04 1683
У министра здравоохранения новый заместитель
У министра здравоохранения новый заместитель
10:38 1399
В Анкаре стартует саммит НАТО
В Анкаре стартует саммит НАТО
10:35 790
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты...
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты... видео; обновлено 12:45
12:45 2796

ЭТО ВАЖНО

Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
Фидан о том, как сложно было уговорить Трампа
12:35 263
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
Буданов: «Ультиматумами с Украиной разговаривать не надо»
12:14 553
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном»
Драка в матче между «Нефтчи» и сербским «Партизаном» ВИДЕО
12:12 660
Российских диверсантов задержали на границе
Российских диверсантов задержали на границе
12:12 754
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие
Взрывы рядом с отелем Макрона: есть погибшие обновлено 12:13; видео
12:13 965
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой
Подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена нашли мертвой ФОТО
11:54 1057
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США…
Алиев – сенатору Дэйнсу: После повторного избрания Дональда Трампа президентом США… фото; новость дополнена
11:33 1407
Азербайджан пригласили на саммит G20
Азербайджан пригласили на саммит G20 ФОТО
11:04 1683
У министра здравоохранения новый заместитель
У министра здравоохранения новый заместитель
10:38 1399
В Анкаре стартует саммит НАТО
В Анкаре стартует саммит НАТО
10:35 790
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты...
ВСУ атакуют объекты в России и Крыму: завод, нефтебаза, мосты... видео; обновлено 12:45
12:45 2796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться