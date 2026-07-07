Россияне атаковали энергетику в четырех областях Украины

В результате российского массированного удара на утро 7 июня наблюдаются обесточения в четырех областях Украины. Речь идет о Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

«Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией всех абонентов», – говорится в сообщении.