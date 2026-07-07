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Чего Зеленский ждет от Анкары

обновлено 14:33
14:33 1035

Украина ожидает сильных и конкретных результатов от саммита НАТО в Анкаре, уделяя первостепенное внимание дальнейшему усилению своей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Впереди важная работа в Анкаре. Мы ожидаем сильного и результативного саммита НАТО. Сейчас нужны решения, которые обеспечат большую защиту нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более тесное взаимодействие в сфере безопасности между Украиной, Европой и Америкой», – написал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что в рамках форума у него запланированы почти два десятка двусторонних встреч с лидерами. «Будем неуклонно работать над укреплением ПВО Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами», – подчеркнул Зеленский.

*** 12:48 

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли на саммит НАТО в Анкару.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как пишет Bloomberg, Зеленский отправляется на саммит НАТО с уверенностью в себе и в позиции Украины.

«По словам человека, беседовавшего с Зеленским, он находится в хорошем настроении перед переговорами с Дональдом Трампом и другими лидерами НАТО на саммите в Турции, и у президента Украины есть основания для уверенности.

Ракетные и беспилотные удары по российским путям снабжения в тылу фронта и в оккупированном Крыму поднимают боевой дух Украины. Миллиарды долларов из Европейского союза начали поступать в Киев, смягчая финансовый кризис, который угрожал подорвать его армию и экономику.

Украинские чиновники заявляют, что президент, возможно, стремится добиться от США более выгодных условий и того, чтобы чиновники США признали ценность этого соглашения», - пишет издание.

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