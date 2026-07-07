Чего Зеленский ждет от Анкары

Украина ожидает сильных и конкретных результатов от саммита НАТО в Анкаре, уделяя первостепенное внимание дальнейшему усилению своей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Впереди важная работа в Анкаре. Мы ожидаем сильного и результативного саммита НАТО. Сейчас нужны решения, которые обеспечат большую защиту нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более тесное взаимодействие в сфере безопасности между Украиной, Европой и Америкой», – написал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что в рамках форума у него запланированы почти два десятка двусторонних встреч с лидерами. «Будем неуклонно работать над укреплением ПВО Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство – все это наш приоритет. Благодарны всем, кто помогает Украине реальными шагами», – подчеркнул Зеленский.