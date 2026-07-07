Дебют в Лиге чемпионов: «Сабах» принимает ТНС

Сегодня в 20:00 на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионами Азербайджана и Уэльса - «Сабахом» и ТНС.
Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Патриком Грицкевичем.
«Сабах», впервые ставший чемпионом Азербайджана, дебютирует в Лиге чемпионов. В еврокубках команда не проходила дальше 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, трижды останавливаясь на этой стадии.
Нынешним летом «Сабах» подписал южноафриканца Эйдена Маккарти, француза Юнеса Лашааб, бразильца Жуниора Алмейду, португальца Родриго Фернандеша, а также Ксандера Северину из Кюрасао.
ТНС - 18-кратный чемпион Уэльса. При этом команда базируется в Англии, в местечке Освестри, что рядом с валлийской границей.
По сравнению с «Сабахом» команда Крейга Харрисона обладает значительно большим еврокубковым опытом. В континентальных турнирах The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club (таково полное название клуба) выступает с 1996 года. Наибольшего успеха «святые» добились в сезоне 2024/25, когда вышли в основной этап Лиги конференций. В Лиге чемпионов ТНС один раз смог добраться до 3-го квалификационного раунда. Было это в сезоне 2010/11.
Ответная игра в этой паре состоится 14 июля. Победитель во 2-м квалификационном раунде встретится с сильнейшим в противостоянии «Вардар» (Северная Македония) - КУПС (Финляндия). Проигравший же отправится во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником пары «Флора» (Эстония) - «Иберия 1999» (Грузия).