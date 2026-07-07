Дебют в Лиге чемпионов: «Сабах» принимает ТНС

Сегодня в 20:00 на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре начнется матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионами Азербайджана и Уэльса - «Сабахом» и ТНС.

Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Патриком Грицкевичем.

«Сабах», впервые ставший чемпионом Азербайджана, дебютирует в Лиге чемпионов. В еврокубках команда не проходила дальше 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, трижды останавливаясь на этой стадии.

Нынешним летом «Сабах» подписал южноафриканца Эйдена Маккарти, француза Юнеса Лашааб, бразильца Жуниора Алмейду, португальца Родриго Фернандеша, а также Ксандера Северину из Кюрасао.

ТНС - 18-кратный чемпион Уэльса. При этом команда базируется в Англии, в местечке Освестри, что рядом с валлийской границей.