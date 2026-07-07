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Европейцев призвали не злить Трампа

13:07 728

Европе потребуется американская оборона еще примерно 10 лет, и европейским лидерам НАТО необходимо проявлять дипломатическую осторожность, чтобы не оттолкнуть президента США Дональда Трампа, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен изданию Politico.

По его словам, Европейский союз еще далек от готовности защищаться без постоянной помощи США, поэтому европейцам «нужно, чтобы американцы оставались на их стороне». Министр заявил, что Европе потребуется «от пяти до десяти лет», чтобы нарастить свой военный потенциал, чему в настоящее время способствуют США.

Как отметил министр обороны Бельгии, сейчас самое важное — не разозлить Трампа. «Нам нужны американцы, нам нужно быть дипломатически осторожными, прислушиваться к их мнению, стараться идти на уступки», — считает он.

Франкен предостерег европейских лидеров от предоставления преимуществ местным оборонным компаниям при заключении контрактов на поставку вооружений в рамках программы ЕС, назвав такой шаг «абсолютно высокомерным».

В последнее время Трамп резко критикует европейских союзников за отказ присоединиться к войне против Ирана. Все страны ЕС отказались участвовать в возглавляемой США военной кампании против Исламской республики. В ответ президент США назвал европейских союзников трусами и пообещал «запомнить это». Он также раскритиковал НАТО, назвав альянс «бумажным тигром».

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