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Словакия больше не выдает шенген россиянам

13:09 623

Словакия объявила о приостановке выдачи гражданам России почти всех типов виз. Об этом сообщили в визовом центре республики, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР). Там заявили, что в июле и августе этого года подать заявление можно будет только на оформление шенгена с целью посещения «Спорт», а также на национальные визы (по любым целям).

Отмечается, что всем просителям визы, которые регистрировались на подачу документов с иными туристическими, деловыми или гостевыми целями, запись аннулируют.

Сервисный сбор, уплаченный за подачу заявления, будет возращен в полном объеме в срок от 7 до 15 дней, отметили в визовом центре.

Россиянам порекомендовали следить за обновлениями и отметили, что оформление визы по остальным целям поездки должно возобновиться после августа.

В 2025 году Словакия одобрила гражданам РФ 1149 виз (46% из них были многократными), тогда как Италия выдала более 161 тысячи шенгенских виз, Франция — свыше 156 тысяч, а Греция — 59 тысяч.

До этого уже четыре государства Евросоюза ужесточили условия выдачи виз россиянам. В конце июня визовый центр Франции VFS Global в РФ объявлял, что с 15 июля прекратит принимать документы на шенген от третьих лиц, не являющихся ближайшими родственниками заявителя.

Незадолго до этого испанский визовый центр BLS увеличил сроки рассмотрения заявлений на получение визы от россиян до 45 дней, а итальянский оператор VMS — до 60 дней. Кроме того, с 29 июня Венгрия временно прекратила прием документов на шенгенские визы в визовых центрах Казани, Самары и Уфы. Причины такого решения не раскрывались. 

Такие меры принимаются на фоне общеевропейской дискуссии о введении запрета на въезд для граждан РФ. 4 июня 11 стран Шенгенской зоны направили в Еврокомиссию совместное письмо с предложением ограничить въезд российских туристов. Через неделю депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС поддержали полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз гражданам России, назвав отдых в странах ЕС «привилегией, а не правом».

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