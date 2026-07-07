Украина заявила об ударах по танкерам российского «теневого флота»

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди 7 июля заявил о поражении восьми танкеров «теневого флота» РФ за ночь, сообщают украинские СМИ со ссылкой на его соцсети.

По словам Мадяра, помимо танкеров, Силы обороны Украины поразили один сухогруз и один паром россиян. «Все танкеры идентифицированы, находятся под международными санкциями, дедвейт по 7000 тонн, длиной по 140 метров, 2006−2012 годов постройки», — написал Мадяр.

Это танкеры «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Тети», «Алексей Саврасов», «Пенелопа». Название еще одного выясняется.

Накануне украинские СМИ сообщали, что 6 июля Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по двум российским танкерам с бензином в Азовском море и двум пусковым установкам зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф» в Брянской области и в аннексированном Крыму.